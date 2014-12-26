Собянин поручил в кратчайшие сроки убрать с улиц выпавший снег

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Сергей Собянин поручил продолжить интенсивную уборку улиц и в максимально короткие сроки обеспечить вывоз выпавшего снега на снегоплавильные пункты. При этом особое внимание необходимо уделить очистке парковочных мест в центральной части города, заявил мэр в ходе совещания по оперативным вопросам в правительстве.

В свою очередь, заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что 25 декабря в Москве выпало 22 сантиметра снега, что составило почти треть месячной нормы осадкой в декабре. Для уборки последствий снегопада было задействовано более 16 тысяч единиц снегоуборочной техники.

Кроме того, к ручной уборке привлекли порядка 36 тысяч рабочих. Около 200 эвакуаторов было задействовано для перестановки машин, препятствовавших работе снегоуборочной техники. Бирюков отметил, что стационарные и мобильные снегоплавильные пункты работают в круглосуточном режиме.

Стоит отметить, что накануне столичный метрополитен перевез 9,6 миллиона пассажиров, что является рекордом с момента введения в 2007 году автоматической системы учета количества пассажиров. На столичные улицы выехали 3,7 миллиона автомобилей, что примерно на 600 тысяч превышает число машин, передвигающихся по городу в обычные дни.

Сергей Собянин также поручил префектам административных округов завершить к началу новогодних праздников подготовку всех объектов зимнего отдыха москвичей (лыжных трасс, снежных горок и хоккейных коробок).

Напомним, с улиц столицы вывезено более 400 тысяч кубометров снега. На дорогах города сейчас работают 16,5 тысячи единиц техники, сообщил ранее Бирюков.

"В Москве задействовано 16,5 тысячи единиц дорожно-уборочной техники, в том числе более 4 тысяч самосвалов. Техника за последние сутки четырежды выходила на сплошное прометание улично-дорожной сети, дворов и тротуаров с последующей их обработкой противогололедными материалами. В уборке столицы задействованы 36 тысяч дворников", - отметил Бирюков.

Кроме того, на особо опасных участках дорог дежурят 40 тягачей, которые оказывают помощь транспорту. Утилизацией снега занимаются 56 стационарных и 150 мобильных снегосплавных пунктов.