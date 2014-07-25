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Город

25 июля 2014, 10:47

В Москве построят самый безопасный пешеходный переход

дороги строительство проекты перходы

Фото: m24.ru

Конкурс на проект самого безопасного наземного пешеходного перехода объявлен в столице. О начале приема заявок сообщил Информационный центр мэра и правительства Москвы.

Участникам конкурса предложили разработать проекты переходов, которые будут обеспечивать максимальную безопасность пешеходов и при этом станут доступными для всех категорий граждан, в том числе для инвалидов. Но это не единственные требования: переходы также надо будет адаптировать к климатическим условиям Москвы. Кроме того, при разработке проектов нужно учитывать интенсивность движения на определенном участке дороги и близлежащую застройку.

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Власти надеются, что переходы, спроектированные с учетом всех этих факторов, станут самыми удобными и безопасными в Москве.

Финалистов конкурса определят в декабре 2014 года, а авторы самого лучшего проекта смогут воплотить его на практике на улицах Москвы.

Инициатива конкурса принадлежит Центру инновационного развития департамента науки, промышленной политики и предпринимательства совместно с департаментом жилищно-коммунального хозяйства и ГКУ "Экспертавтодор". Заявки от участников будут принимать Центр инновационного развития и международный партнер программы "Открытые запросы Москвы" компания "Ситимарт" с 1 августа по 31 октября 2014 года. В состав жюри, которому предстоит выбрать самые надежные переходы, помимо представителей данных компаний и департаментов, войдут эксперты из других отраслевых организаций и органов власти.

Как пройдет реконструкция столичных переходов

Как ранее сообщало m24.ru, в столице помимо наземных действуют более 500 подземных переходов , и, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, через 2-3 года все они будут реконструированы. С начала этого года ремонт уже завершен на 8 подземных переходах, еще более 50 объектов находятся в ремонте, всего же в среднем за год в городе приводят в порядок от 50 до 80 переходов.

Кроме того, до 2017 года власти намерены построить 70 новых пешеходных переходов в районе вылетных магистралей и развязок на МКАД, а также в зонах активных пешеходных потоков, например, у вузов.

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