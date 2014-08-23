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23 августа 2014, 09:25

На пересечении Проспекта мира и Ростокинской улицы могут построить развязку

дороги стройкомплекс Москвы строительство развязок Марат Хуснуллин

Фото: ИТАР-ТАСС

На пересечении Проспекта мира и Ростокинской улицы планируется построить дорожную развязку. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин во время осмотра жилого комплекса "Триколор" поручил в течение месяца подготовить план ее строительства.

"При строительстве этого дома была допущена грубейшая ошибка с точки зрения транспортной обеспеченности. Дом сам по себе хороший, но сегодня выехать можно только в сторону области. Когда дом заселится, мы, очевидно, столкнемся с серьезной транспортной проблемой. Мы приняли срочное решение расширить улицу Ростокинская, но все проблемы это не решит", - приводит слова заммэра Агентство "Москва". Он добавил, что необходимо пересмотреть всю транспортную схему Алексеевского района.

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От лица жителей района к с предложением строительства развязки к Хуснуллину обратился президент Национального исследовательского университета "Московский государственный строительный университет" Валерий Теличенко. Он отметил, что жители жалуются на сложность при выезде в центр. По его мнению, строительство развязки является приоритетной задачей. Теличенко добавил, что можно построить разворот по боковому проезду под Яузой, потому что эстакаду технически реализовать будет трудно. В свою очередь, Марат Хуснуллин поддержал это предложение.

Отметим, что работы по расширению Ростокинской улицы должны завершиться до конца 2014 года.

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