Дорожные ограничения в выходные: что перекроют и как объехать

В эти выходные москвичи стремятся оказаться на природе и захватить последние деньки уходящей золотой осени. А в столице, тем временем, продолжают ремонтировать вестибюли метро, строить дороги, прокладывать инженерные коммуникации и чинить газопроводы. Обо всех перекрытиях в эти выходные – в материале портала Москва 24.

Фото: портал Москва 24/Роман Васильев

Закрытие вестибюлей метро

С 22 часов 19 октября на ремонт закроется северный вестибюль "Марьино" со стороны последнего вагона из центра (выход к Люблинской и Новомарьинской улицам). А откроют его в понедельник, 22 октября, вместе с открытием метрополитена.

Северный вестибюль станции "Черкизовская" (первый вагон из центра, выход к автостанции "Черкизовская") будет недоступен суммарно 14 дней. Его закроют для пассажиров в субботу, 20 октября ,с 5:30 и до открытия метрополитена в среду, 24 октября. Второй раз его закроют на следующий день, 25 октября, также с 5:30 и вплоть до открытия метро в пятницу, 2 ноября. Южный вестибюль все это время будет работать в штатном режиме.

Кроме того, до 15 ноября закрыты на ремонт восточный и западный вестибюли станции "Кунцевская" Филевской линии метро, а также частично платформа. А на соседней "Кунцевской" Арбатско-Покровской ветке на тот же срок не будет доступна платформа из центра.

Строительство метро и дорог

Фото: transport.mos.ru

По 29 декабря частичные ограничения будут действовать на развязке МКАД и улицы Генерала Дорохова. На внешней стороне кольцевой в районе пересечения с улицей Генерала Дорохова ограничат движение по трем полосам, но сделают временные уширения. На внутренней стороне МКАД в том же месте ограничат движение на двух полосах и также обустроят уширения. На самой же улице Генерала Дорохова частично ограничат одну полосу в районе развязки.

Фото: transport.mos.ru

В связи со строительством развязки в районе станции метро "Сокол" временно ограничили движение в Волоколамском и в Ленинградском тоннелях. До 5 января 2019 года закрыта одна полоса в Волоколамском тоннеле от дома №71 по Ленинградскому проспекту до дома №15 по Волоколамскому шоссе. Аналогичные ограничения в Ленинградском тоннеле: от дома №72 по Ленинградскому проспекту до дома №2 по Ленинградскому шоссе. Кроме того, эти участки дорог полностью перекрывают в ночное время: с 01:30 до 05:30.

Фото: transport.mos.ru

На участке Калужского шоссе от дома №8Б до дома №14, сооружения 4 ограничили движение из-за строительства автодороги МКАД – Коммунарка – аэропорт Остафьево. Для транспорта перекрыли движение по одной полосе шоссе в каждом направлении, а также на полосе дублера в сторону области. Ограничения действуют по 25 декабря.

Фото: transport.mos.ru

Для капитального ремонта трамвайных путей полностью перекроют улицу Новая Заря, 1-й и 4-й Рощинские проезды, а также улицу Большая Калитниковская. Все ограничения снимут после 6 декабря. Для того, чтобы объехать закрытый участок, можно проехать через 5-й Донской проезд либо по Малой Тульской улице. А для объезда Большой Калитниковской можно воспользоваться Нижегородской улицей.

Ремонт газопровода

Фото: transport.mos.ru

В связи с реконструкцией газопровода на Петровско-Разумовском проезде от дома 29, строения 4 до пересечения с 4-м Вятским переулком вводятся ограничения на одной полосе движения. Также перекроют одну полосу в районе дома 37 по 4-му Вятскому переулку. Ограничения будут действовать круглосуточно по 25 декабря.

Фото: transport.mos.ru

На улице Зеленые Горы от дома 12 до дома 14 по Варшавскому шоссе введут ограничения движения по одной полосе. Они будут действовать до 30 ноября. А вот одна полоса в районе дома 19 по Варшавскому шоссе будет перекрыта круглосуточно по 15 декабря. На этих участках также ремонтируют газопровод.

Инженерные сети

Фото: transport.mos.ru

В субботу, 20 октября, будет круглосуточно закрыта одна полоса по улице Автозаводская в районе дома 23, корпуса 5. Ограничения снимут 15 ноября, а введены они в связи с реконструкцией инженерных сетей на этом участке.

Фото: transport.mos.ru

Для проведения работ на инженерных сетях с 20 октября по 25 декабря введут ограничения для одной полосы в каждом направлении на улице Василия Петушкова. Они будут действовать круглосуточно на участке в районе дома 3, строения 15.

Фото: transport.mos.ru

До 1 ноября водители не смогут проехать по одной полосе на улице Цандера: ограничения действуют круглосуточно на участке от дома 5 до дома 4, корпуса 1. Для удобства автомобилистов на время ограничений там введено право приоритетного проезда.

Фото: transport.mos.ru

По 30 августа 2019 года ввели ограничения движения транспорта на 2-й Пугачевской улице. Движение на одной полосе перекрыли в районе дома №10, корпус 1, а также от дома №16/2 до дома №4, корпус 1. В этих местах проводят работы на инженерных сетях.

Фото: transport.mos.ru

На улице Щепкина из-за реконструкции инженерных сетей по 8 ноября введены новые правила проезда. От дома №49 до дома №28 рабочие поэтапно будут занимать одну полосу движения.

Фото: transport.mos.ru

С 1 октября по 10 ноября поэтапно перекрывают полосу в Малом Палашевском переулке – от Сытинского переулка до дома №19А по Тверской улице. В этом районе проводятся работы на инженерных сетях.

Фото: transport.mos.ru

Аналогичные работы проводят в Большом Палашевском переулке. В связи с этим с 1 октября по 30 ноября участок дороги от дома №13, строение 1 до Богословского переулка поэтапно перекрывают.

Фото: transport.mos.ru

Также водители не смогут проехать по одной из полос Новорублевской улицы на участке от пересечения с улицей Василия Ботылева до дома №2, корпуса 1. Ограничения действуют до 25 декабря.

Фото: transport.mos.ru

Из-за проведения работ на инженерных сетях до 30 октября ограничено движение по одной полосе на улице Маршала Воробьева. Перекрыт участок от дома №2, строения 2 до Таллинской улицы.

Фото: transport.mos.ru

А до 31 октября нельзя будет проехать по одной полосе на Донской улице в районе дома №14, корпуса 1. Здесь также проводятся инженерные работы.

Фото: transport.mos.ru

Кроме того, в связи со строительством инженерных сетей до 25 декабря круглосуточно перекрыта улица Авиаконструктора Петлякова – от дома №3 до владения 15, сооружения 1. Для проезда водителям можно воспользоваться параллельной улицей Летчика Грицевца.

Фото: transport.mos.ru

Ограничения движения будут введены на Главной аллее: с 30 сентября движение полностью перекрыли от пересечения с Первомайской улицей до пересечения с Московским проспектом. Временные неудобства связаны с ремонтом инженерных сетей, а снимут ограничения только 30 января 2019 года. Для объезда закрытого участка можно воспользоваться 2-й улицей Измайловского Зверинца и Электродным проездом либо Северо-Восточной хордой.

Фото: transport.mos.ru

До 1 апреля следующего года будет полностью перекрыт участок Газгольдерной улицы – от пересечения с Новохохловской улицей до дома №6 по Газгольдерной улице. Но для проезда автомобилей обустроили временную объездную дорогу с движением по одной полосе, а для удобства водителей поставили знаки приоритета движения.

Фото: transport.mos.ru

Ограничения также коснутся и Дмитровского шоссе – до 15 декабря можно будет проехать только по двум полосам магистрали в обоих направлениях. Перекрытие действует на участке от Красностуденческого проезда до дома №21, корпуса 2.

Фото: transport.mos.ru

До 1 марта 2019 года движение на 1-й Фрезерной улице будет ограничено. От шоссе Фрезер до дома №2/1, строения 11 и на улице Генерала Яковлева – от дома №53, корпуса 29 до улицы Пруд Ключики закроют по одной полосе. При этом дорогу временно расширят, чтобы сохранить количество полос.