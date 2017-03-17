Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 марта 2017, 17:18

Город

Контролеров перераспределят по новому графику для работы в новых трамваях

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Контролеров перераспределят по новому графику для работы на маршрутах с новыми трамваями без турникетов, об этом m24.ru рассказали в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".

"Увеличения штата контролеров не планируется, но все имеющиеся сотрудники будут распределены по другому. Графики, как они распределяются по маршрутам, постоянно обновляются.То есть нет такого, что один и тот же маршрут постоянно проверяет двадцать человек, а другой – пять. Все зависит от пассажиропотока и задач, которые перед нами стоят. Новые трамваи повлияют на распределение, но не на штат", – прокомментировали в пресс-службе перевозчика.

Московские трамваи находятся на втором месте после метро по вместительности пассажиров. Провозная способность одной линии метрополитена – в среднем 50 тысяч человек в час, а трамвайной линии – около 20 тысяч.

Сергей Собянин осмотрел трамваи нового поколения "Витязь-М"

До 2019 года Москва закупит 300 трамваев "Витязь-М", поставки будут осуществляться по 100 штук в год с возможностью досрочного исполнения контракта. Среди их основных преимуществ выделяется большая вместимость, долговечность, скорость, тихий ход и комфорт пассажиров. Новый транспорт вмещает до 260 пассажиров, следует по тактовому расписанию, а для удобства пассажиров в трамваях отсутствуют турникеты – горожане могут входить в любую дверь, оплачивая проезд с помощью валидаторов в салоне. Первые 13 "Витязей" уже привезли в Москву, с 17 марта они начали курсировать по самому популярному маршруту №17 Медведково – Останкино. Ежедневно по рабочим дням им пользуется более 80 тысяч человек.

Прочитать о том, какие они – новые московские трамваи – можно в обзорном материале m24.ru.

Трамвайные перевозки в Москве осуществляются по 47 маршрутам. Ежедневно по рабочим дням трамваи перевозят около 900 тысяч человек. На балансе Мосгортранса находится 786 трамваев. За последние 6 лет подвижной состав был обновлен на 25 процентов – поставлено 190 новых вагонов, в том числе 70 современных трамваев УВЗ-PESA.

дороги транспорт общественный транспорт наземный транспорт трамваи безбилетники контролеры ГКУ Организатор перевозок

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика