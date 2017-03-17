Контролеров перераспределят по новому графику для работы в новых трамваях

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Контролеров перераспределят по новому графику для работы на маршрутах с новыми трамваями без турникетов, об этом m24.ru рассказали в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".

"Увеличения штата контролеров не планируется, но все имеющиеся сотрудники будут распределены по другому. Графики, как они распределяются по маршрутам, постоянно обновляются.То есть нет такого, что один и тот же маршрут постоянно проверяет двадцать человек, а другой – пять. Все зависит от пассажиропотока и задач, которые перед нами стоят. Новые трамваи повлияют на распределение, но не на штат", – прокомментировали в пресс-службе перевозчика.

Московские трамваи находятся на втором месте после метро по вместительности пассажиров. Провозная способность одной линии метрополитена – в среднем 50 тысяч человек в час, а трамвайной линии – около 20 тысяч.

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