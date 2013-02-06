Отменен участок выделенной полосы на Звенигородском шоссе

На Звенигородском шоссе убрали выделенную полосу в сторону области

С сегодняшнего дня отменяется выделенная полоса на Звенигородском шоссе. По полосе для общественного транспорта теперь можно проехать от Третьего транспортного кольца до 3-го Силикатного проезда в сторону области, не опасаясь штрафов.

Такое решение было принято из-за постоянных пробок на этом участке дороги. Убрать полосу для общественного транспорта на Звенигородской эстакаде просили автомобилисты, а также блогеры.

Столичный департамент транспорта установил, что в направлении области на этом участке сложилась тяжелая обстановка из-за того, что транспорт, выезжающий с ТТК на Звенигородское шоссе, перестраивается через "выделенку", вынуждая автобусы маршрута № 850 преодолевать образующийся затор.

Пассажиры автобусов от нововведения не пострадают. Время поездки на общественном транспорте серьезно не увеличится.

Отметим, выделенная полоса Звенигородки в сторону центра будет сохранена.