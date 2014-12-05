Проезд по платным дорогам может подорожать с 2015 года

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Государственная компания "Автодор" с 2015 года может поднять цену за проезд по платным дорогам на уровень инфляции, сообщили M24.ru в пресс-службе компании. Добавим, что по прогнозам Минэкономразвития, инфляция в следующем году составит 9%.

При этом в пресс-службе отметили, что индексация тарифов проходит не каждый год, последний раз это было в июле 2012 года. Размер повышения определит правительство России.

В настоящее время платными являются пять отрезков трассы М4 "Дон". За проезд по платному участку в Московской области водители легковых автомобилей заплатят 10 рублей ночью (от 0 до 7 часов) и 30 днем (от 7 до нуля). Кроме того, деньги взимаются за проезд по объезду города Одинцова от МКАД до Минского шоссе. Стоимость проезда по этой трассе для легкового автомобиля составляет от 100 до 150 рублей днем и от 50 до 75 рублей ночью. Платными также являются часть объездной дороги Санкт-Петербурга и отрезки трасс, проходящих через Псковскую область.

Напомним, что по прогнозам Минэкономразвития, инфляция в следующем году составит 9%. Таким образом, дневной проезд легкового автомобиля вокруг Одинцова может подорожать почти на 15 рублей, а по подмосковном скоростном участке М4 - 33-х.

Общая протяженность платных участков составляет чуть более трехсот километров.

Напомним, что платной планируется сделать и Центральную кольцевую автодорогу. Там будет действовать смешанная система взимания платы (и вручную, и автоматически).

Строительство ЦКАД рассчитывают завершить к 1 января 2019 года. По планам, магистраль должна стать ключевым элементом транспортной системы Московского региона. Всего будет построено четыре пусковых комплекса, которые замкнутся в кольцо, которое пройдет на расстоянии 30 км от столицы.

Предполагается, что в ближайшем будущем большую часть платных участков трасс оборудуют автоматическими системами взимания платы. Водители, которые попытаются обойти ограничение, будут оштрафованы.