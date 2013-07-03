Светодиоды, лазеры и 3D-пешеходы: как изменятся московские дороги

Для строительства дорог в Москве разработчики все чаще предлагают применять нестандартные решения. Сетевое издание М24.ru обобщает все инновационные идеи последнего времени.

Фото: rusnano.com

Одна из них - световая разметка, которая вскоре может появится на дорогах Москвы. Для этого в асфальт будут вмонтированы светодиодные маркеры. Технологию планируется протестировать в рамках проекта "Инновационная дорога". В темное время суток маркеры станут дополнительным визуальным разделителем полос, а также покажут водителю, что впереди перекресток, пешеходный переход или другой опасный участок дороги. Работать такая разметка будет на солнечных батареях.

Кроме того, подсветка может появиться и у шумозащитных экранов вдоль столичных трасс. Их планируют оборудовать лазерными проекторами, на которых можно транслировать социальную рекламу и лазерные шоу. Кроме того, проектор позволит делать на экранах информеры для водителей с просьбой не превышать скорость, пристегивать ремень, соблюдать ПДД. Сегодня подобные световые табло установлены на Третьем транспортном кольце.

Подсветить могут и дорожные знаки. Они должны обеспечить видимость для пешеходов и водителей ночью и в условиях ограниченной видимости, а в светлое время суток они будут отключаться. Конкурс на установку 875 знаков со светодиодной подсветкой уже объявлен.

Изменения могут коснуться и самого дорожного покрытия – его предлагают делать из переработанных автомобильных покрышек. Это технология, в частности, может быть опробована на Пятницкой улице. Предполагается, что старые автомобильные покрышки измельчат до состояния резиновой крошки, а затем превратят в активный резиновый порошок с микро- и наномозаичной структурой. Резиновая крошка делает асфальт более устойчивым и долговечным. При этом ремонтировать такое покрытие нужно в 1,5 раза реже.

Фото: ИТАР-ТАСС

Эстакады, предназначенные для проезда только легковых автомобилей, могут появиться на выезде из Москвы. Специалисты предлагают разделить транспортные потоки, начав строить дороги, куда грузовики и общественный транспорт допускаться не будут. Такие эстакады в 10 раз "легче" обычных, поскольку рассчитаны на проезд автомобилей массой до 4 тонн каждый, в то время как нынешние эстакады - до 40 тонн. Стоимость подобных сооружений в 4-5 раз ниже, а пропускная способность выше за счет однородности потока.

Одним из важнейших нововведений станут так называемые встречные "выделенки", которые уже появляются в Москве. Общественный транспорт по ним движется в сторону, противоположную автомобильному потоку. Кроме того, планируется демонтировать разделительные барьерные ограждения на большинстве вылетных магистралей. На месте ограждений должны появиться реверсивные полосы, что позволит расширить шоссе.

При этом рядом с вылетными магистралями - на расстоянии от 20 до 70 метров от проезжей части – появятся велодорожки. Всего в планах проложить 33,91 километров велодорожек. В 2013 году их откроют три – на Ленинградском и Варшавском шоссе, а также на Балаклавском проспекте – Рублевском шоссе от МКАД до Варшавского шоссе. Разметку для велосипедистов уже начали наносить на улицах – на ней красным цветом выделены опасные участки.

Фото: ИТАР-ТАСС

Что касается общественного транспорта, его работа также может быть существенно пересмотрена. В частности, есть предложение запустить в Москве ночные автобусные маршруты. По мнению экспертов, их должно быть не меньше 12 - по числу линий метро, а выбирать их будут по принципу: центр – периферия. Например, с Пушкинской площади до Бутова или Митино.

Новые линии трамваев предлагается прокладывать вплотную к домам, а составы пускать в оба направления по одному пути. Для этого департамент транспорта даже предложил изменить действующие Строительные нормы и правила. Кроме того, вдоль трамвайных путей планируют провести сплошные линии дорожной разметки и разместить видеокамеры, чтобы следить за тем, не заезжают ли на рельсы автомобилисты. На самих же трамваях предлагается разместить яркие, заметные для всех едущих сзади автомобилистов светодиодные индикаторы остановки. Они должны мигать за 5 секунд до того, как трамвай затормозит, предупреждая автомобилистов о том, что на проезжую часть вот-вот выйдут пассажиры.

Ряд нововведений непосредственно коснется и пешеходов. Так, рельефные "зебры" планируют делать из гранита и оборудовать их желтыми светодиодными светофорами, которые будут загораться при появлении пешехода. На сегодня уже выбраны 12 площадок для эксперимента. Кроме того, до конца октября в столице могут появиться диагональные переходы. Их разместят на перекрестках, где все светофоры одновременно дают "зеленый свет" пешеходам, а движение автомобилей прекращается по всем направлениям. Такая система уже действует в Японии, Австралии, Новой Зеландии, Канаде, Германии, Великобритании и США. В России подобный перекресток работает в Калуге.

Фото: "Уличные Лазеры"

Также на московских и областных "зебрах" могут установить лазерные 3D-голограммы пешеходов. По словам разработчиков, лазерный проектор будет закреплен выше светофора. При этом "зебры" будут оснащены датчиками движения, и 3D-пешеход появится только тогда, когда к дороге подойдет человек. Предполагается, что водитель увидит красную голограмму на том же расстоянии, что и обычные дорожные знаки, а в вечернее и ночное время намного ярче.

Продолжится в Москве и развитие системы парковочного пространства. Так, общественный транспорт уже начали оборудовать "парконами", а вскоре к ним на помощь придут велосипедисты, которые будут очищать автомобильные номера от наклеенных на них бумажек. Помимо них за неправильной парковкой будут следить и стационарные камеры. Для этого московские власти планируют закупить поворотные камеры, фиксирующие стоянку под углом и на "островках безопасности".

Марина Чуркина