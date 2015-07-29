Центробанк приостановил покупку валюты из-за сильного падения рубля

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Банк России с 28 июля приостановил покупку валюты на рынке для пополнения международных резервов, сообщает пресс-служба ЦБ. Как уточняется, такая мера связана с ростом волатильности на внутреннем валютном рынке.

Центробанк начал покупать валюту с середины мая. Всего с середины мая было куплено свыше 10 миллиардов долларов. С 10 июня ЦБ практически ежедневно покупал по 200 миллионов долларов.

Накануне, когда рубль заметно снизился к доллару и евро, Банк России снизил объем покупок валюты до 160 миллионов долларов.

В среду на открытии торгов на Московской бирже курс доллар упал на 50 копеек и составил 53,5 рубля. Европейская валюта подешевела на 37 копеек до 60,93 рубля.

При этом стоимость фьючерсного контракта с поставкой на нефть сорта Brent на бирже в Лондоне растет. По состоянию на 10.10 она поднялась на 0,7 процента до 63,43 доллара за баррель.

Накануне курсы валют обновили максимальные значения за последние несколько месяцев. Во время торгов на Московской бирже евро взлетел до 67,04 рубля впервые с 11 марта. Доллар достиг 60,55 рубля, прибавив 90 копеек.