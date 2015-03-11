Официальный курс доллара вырос на два рубля, евро - на рубль

Фото: ТАСС/Игорь Кубединов

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 12 марта, вырос на два рубля - до 62,67 рубля. Евро подорожал на 1,39 рубля - до 66,91 рубля, сообщается на сайте ЦБ.

Накануне доллар также вырос на 67 копеек, а европейская валюта, напротив, подешевела на 57 копеек.

Напомним, в пятницу, 6 марта, биржевой курс доллара впервые с начала года опустился ниже отметки в 60 рублей, составив 59,65 рубля. Курс евро в тот же день также впервые с 26 декабря упал ниже 66 рублей - до 65,68 рубля.

Отметим, что с начала января Центробанк потратил порядка 2,9 миллиардов долларов для стабилизации курса национальной валюты.

Напомним, рекордного снижения рубль достиг 18 декабря прошлого года, когда официальный курс доллара превысил 67 рублей 78 копеек, а евро – 84 рубля 58 копеек.