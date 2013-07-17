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17 июля 2013, 10:25

Около 20 тысяч москвичей стали "невыездными" из-за долгов

Фото: ИТАР-ТАСС

С начала года около 20 тысяч москвичей лишились возможности выехать за границу. Временные ограничения на выезд им установили судебные приставы из-за долгов.

Как сообщает пресс-служба столичного УФССП, такая мера остается одной из самых действенных в борьбе с должниками. Благодаря ограничениям на выезд москвичи заплатили более 710 миллионов рублей.

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Судебные приставы напоминают, что в сезон отпусков, прежде чем собирать чемоданы стоит проверить, не остались ли долги непогашенными. Для этого можно лично обратиться в отдел УФФП по месту жительства или просмотреть Банк данных исполнительных производств на сайте ведомства.

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долги судебные приставы
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