В Москве представят ретроспективу Веры Хитиловой

Фото: ТАСС/ Виктор Клюшкин

С 12 по 24 мая кинотеатр "Пионер", Чешский культурный центр и Эйзенштейн-центр представят ретроспективу режиссера Веры Хитиловой, признанные классикой мирового кинематографа.

Посетители увидят игровые фильмы, снятые Хитиловой с 1960 по 1988 год, ее учебные работы и даже первую короткометражку. Можно будет посмотреть и абсурдистскую картину "Маргаритки", принесшую режиссеру всемирную известность.

Кроме того, гостям продемонстрируют документальные фильмы Веры Хитиловой – "Троя в метаморфозах времени" и "Прага – беспокойное сердце Европы". А ленту "Хитилова против Формана" покажут в российской столице впервые.

Специальным гостем станет актриса и режиссер Рената Литвинова.