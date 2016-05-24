Когда режется: Тутта Ларсен – о появлении первых зубов у ребенка

Когда у ребенка должны резаться первые зубы? Нужно ли стимулировать их появление специальными средствами? Колумнист m24.ru рассуждает об этих вопросах и делится личным опытом.

Всем привет! С вами Тутта Ларсен и сегодня обсуждаем тему первых зубов у ребенка. Конечно, эта история иногда становится очень драматичной – процесс может происходить болезненно, малыши кричат, мамы в панике. Еще страшнее становится, если зубы должны появиться, а их все нет. Тогда мамочек начинают одолевать мысли: "А все ли нормально с ребенком и его развитием"? Давайте поделимся опытом на эту тему и разберемся, так ли все страшно, как нам кажется.

В плане появления первых зубов у детей лично я – мама счастливая, потому что больших проблем с этим у нас не было. Больше всех во время этой болезненной истории страдал мой старший Лука, и зубы у него начали резаться довольно поздно – появились они ближе к 11 месяцам. У Марфы первый зуб вылез в 6 месяцев, и поняли мы это случайно, когда во время кормления о него звякнула ложечка. Мой младший Ваня же немного капризничал, пока зубки лезли, но только чуточку, да и появлялись они у него сразу по две штуки. В принципе, я понимала, что раз он кусает меня во время кормления – значит, есть чем и процесс идет. Но самое интересное – он знает, что лучше не кусаться и если ему строго говоришь "нет" или "нельзя", он начинает горько плакать, как будто ты у него отнял что-то самое дорогое.

Все эти примеры я привожу для того, чтобы вы поняли насколько все дети разные, и насколько по-разному происходит этот процесс. У кого-то раньше, у кого-то позже, когда-то более болезненно, а иногда вообще незаметно.

В моей семье никаких специальных прорезывателей и других средств мы не использовали. Давали детям сушки, твердые зеленые яблоки. Очень помогала охлажденная ложка: кладешь ее в холодильник, она становится прохладной и об нее дети очень любят потереть зубки, когда они режутся. Еще я слышала от некоторых мам, что маленькие кусаки очень любят мусолить куриные косточки, но лично мной такой эксперимент не проводился.

Фото: Алексей Молчановский

Мне кажется, что даже если какие-то проблемы возникают, и ребенок тяжелее справляется с появлением первых зубов, то лучше обходиться гомеопатическими препаратами. Как и большинство детских болячек, вроде ОРВИ – это то, с чем малыш обязательно сталкивается, и его организм должен научиться преодолевать это самостоятельно. Да, можно помочь ребенку подобными средствами, облегчить боль.

Есть, например, обезболивающие гомеопатические свечи, капли, которые снимают симптомы. Некоторые мамы прибегают к помощи парацетамола, чтобы их малыш не страдал, если появление зубов сопровождается уж очень сильной болью. Но вот чего бы я настоятельно не рекомендовала родителям, так это использовать средства с лидокаином. Есть такие специальные гели с приятным вкусом и ароматом, которые содержат этот препарат, но во всем мире они сейчас запрещены, потому что вызывают сильнейшие аллергические реакции.

Теперь развеем еще один мамский кошмар по поводу того, что зубки уже должны быть ,а их все нет. Здесь нет никакого "как должно быть" и уж точно зубы малыша никому ничего не должны. Есть дети, которые чуть ли не рождаются уже с клычками, а бывает и так, что ребенку уже год, а он еще беззубый. И тот и другой вариант – это норма, поэтому переживать по этому поводу не нужно. Если нет никаких других проблем с организмом малыша или задержек в развитии, то это точно не повод для беспокойства. Сейчас существует статистика, что у современных детей зубы в среднем появляются позже, примерно к 8 месяцам, соответственно процесс появления следующих тоже откладывается. Стоматологи также не рекомендуют использовать какие-то специальные прорезыватели, потому что так родители могут повредить зачаток еще не появившихся зубов.

С Ваниными первыми зубами у нас была одна "кровавая история". Когда они у него резались, он непрерывно грыз игрушки и все, что попадалось ему на пути, даже бортик своей деревянной кроватки. И вот однажды жует Ванюша свое ложе, и тут я вижу, что по дереву и подбородку моего малыша течет кровь. Я страшно испугалась и уже нарисовала себе самые ужасные картины. На же деле оказалось, что в процессе поедания бортика кроватки порвалась пленочка между зубом и десной. В этот момент, конечно, вылилось немного крови, но зато зуб наконец-то прорезался.

Конечно идеально, если все происходит максимально естественным путем, потому что то, что на первый взгляд кажется пугающим, на деле оказывается безопасным и совсем не страшным. Вот за чем родители действительно должны внимательно следить, так это за гигиеной полости рта ребенка – с появлением первых зубов приучать малыша к уходу за ними, помогать ему в этом. Регулярно посещайте детского стоматолога, потому что молочные зубы у современных детей бывают очень плохими, а их тоже нужно сохранять здоровыми, чтобы уже постоянные выросли сильными и крепкими.

Я искренне желаю, чтобы у ваших малышей первый зубы появлялись без проблем, и все проходило естественно и безболезненно. В выпуске TUTTA.TV на эту тему врачи дают очень полезные рекомендации о том, как сформировать у ребенка правильный прикус, на что следует обратить внимание, когда режутся зубки, и каких лекарств стоит избегать в этот период.

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