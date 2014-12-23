Минобрнауки подготовил программу воспитания детей на 10 лет

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Правительство России подготовило стратегию воспитания детей на ближайшие 10 лет. Основными направлениями в воспитании определены патриотизм, семейные и духовные ценности, уважение к родителям и любовь к спорту, сообщает "Интерфакс". . В январе проект будет вынесен на обсуждение экспертами

"Стратегия воспитания в РФ подготовлена Минобрнауки, чтобы продвинуть комплексный подход к воспитанию. Напомню, что задача у педагогов не только научить ребенка математике, русскому, но еще и воспитание зрелой здоровой личности, которая понимает, чего хочет добиться в жизни, как относиться к окружающим людям", сообщила вице-премьер Ольга Голодец во время своего выступления на круглом столе в правительстве во вторник.

Одна из составляющих проекта, "гражданское и патриотическое воспитание", подразумевает "формирование у детей целостного мировоззрения, российской идентичности, уважения к своей семье, обществу и государству". Отдельное внимание уделяется "укреплению нравственных основ общественной жизни".

Не забыто и духовно-нравственное развитие будущего поколения. Документ предполагает прививать уважение к родителям, учителям и старшим. В проекте говорится о таких вещах как "развитие в детской среде коллективизма, солидарности, милосердия и сострадания".

Кроме того, детей намереваются защитить от вредной информации в интернете, повысить их культурный уровень и научить любить физическую культуру.

По сообщению замминистра образования и науки РФ Вениамина Каганова, стратегия будет доработана экспертами в области образования, в январе ее вынесут на общественное обсуждение, в апреле обсудят в Совете Федерации, а к маю 2015 года она будет рассмотрена правительством.

Как ранее, сообщала M24.ru, В Госдуму внесен законопроект о запрете распространения среди детей информации, способной оказать негативное влияние на их патриотическое воспитание.

В советское время централизованная система патриотического воспитания тесно перекликалась с идеологической составляющей политического режима. Основными составляющими были октябрятское – пионерское – комсомольское движения , ДОСААФ СССР(Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту), Суворовские и Нахимовские военные училища, молодежные военно-патриотические объединения и клубы, считают авторы стратегии.

