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Дворы

16 февраля, 17:15

Москвичи выбрали деревья для озеленения своих дворов

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Фото: M24.ru

Москвичи выбрали деревья для озеленения своих дворов в системе электронных референдумов "Активный гражданин".

Больше всего голосов получил каштан, за него проголосовали 17% опрошенных. Береза набрала 12 процентов и ель – 11 процентов голосов. На четвертом месте в рейтинге – черемуха: ее хотят посадить в своих дворах 10% участников проекта. Пятую позицию разделили сразу три сорта деревьев – клен, дуб и рябина. Они набрали по 8% голосов жителей Москвы.

Среди кустарников в рейтинге популярности лидирует сирень. Украсить свои дворы душистыми гроздьями хотят 28% горожан. 17% опрошенных проголосовали за экологичный можжевельник, это хвойное растение известно своим умением насыщать воздух полезными фитонцидами.

По 10 процентов голосов набрали кизильник и чубушник. За ними – шиповник, набравший 9% голосов. На пятом месте кусты барбариса и калины, их поддержали по 7% активных граждан.

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Следующий этап проекта – обследование дворов, претендующих на озеленение в новом сезоне. Специалисты изучат и измерят территории и решат, сколько выбранных жителями деревьев и кустарников можно посадить в конкретном дворе. По итогам работы экспертов будет составлен план озеленения московских жилых кварталов.

Напомним, опрос проходит в рамках программы "Миллион деревьев". Ранее с помощью сервиса электронных референдумов "Активный гражданин" москвичи выбрали 600 дворов, которые хотели бы озеленить.

Во втором этапе приняли участие почти все, кто голосовал в первом туре и вывел свои дворы в лидеры опроса. На этот раз москвичам предлагалось определить конкретные породы деревьев и кустарников для озеленения в 2015 году.

Акция "Миллион деревьев" стартовала в столице осенью прошлого года. В течение нескольких лет в рамках программы в Москве планируется высадить около миллиона деревьев. В 2013 году в столичных дворах посадили более трех тысяч деревьев и 25 тысяч кустарников. Весной этого года в городе высадили более 123 тысяч деревьев и кустарников по 1430 адресам, а осенью по 2532 адресам появилось более 232 тысяч деревьев и кустарников. В рамках программы за два года в Москве озеленили более 4 тысяч дворов.

История вопроса

"Активный гражданин" - сервис проведения электронных референдумов. Приложение было разработано по поручению Сергея Собянина. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы.

Новые возможности в приложении "Активный гражданин"

За участие в опросах участникам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователи получают статус "Активный гражданин" и возможность купить разнообразные вознаграждения в магазине бонусов. Баллами можно оплатить велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи или полезные мелочи.

В опросах сервиса "Активный гражданин" можно поучаствовать на сайте, в мобильном приложении и в МФЦ.

Сюжет: Референдумы "Активный гражданин"

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