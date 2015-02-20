Цветы в "Аптекарском огороде" зацветут к марту

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Цветы в "Аптекарском огороде" в этом году зацветут на два месяца раньше обычного. Уже в первый день весны откроется выставка весенних цветов – тюльпанов, нарциссов и крокусов, сообщает пресс-служба сада.

Садовники заставят цветы зацвести точно к назначенной дате при помощи манипуляций с условиями роста – температурой, влажностью и освещенностью.

Таким образом, цветочные почки распускаются на несколько недель или месяцев раньше, чем это происходит в природе.

Выставка откроет свои двери перед посетителями 1 марта и продлится 15 дней.

Посетители также смогут увидеть цветение трех редких орхидей, одна из которых - с алкогольным нектаром.

Отметим, что неделю назад в "Аптекарском огороде" зацвел Аморфофаллус коньяк – цветок с запахом гнилого мяса. Посетители нюхают цветок и фотографируют его.

Аморфофаллус опыляется мухами, привлекая их своим запахом. Насекомые откладывают в него яйца, но личинки так и не появляются – в растении нет для этого питательных веществ. Ученые отмечают, что тактика обмана опылителей встречается очень редко.

Стоит отметить, что мух в "Аптекарском огороде" не будет. Увидеть редкое растение можно в Пальмовой оранжерее. Цветение коварного растения происходит не каждый год и длится очень мало.