25 января 2017, 19:51

Происшествия

Беременная женщина разбилась при падении из окна многоэтажки в Москве

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Следствие начало проверку гибели беременной женщины в столице, чье тело обнаружили возле многоэтажки, с характерными для падения с большой высоты травмами, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета по Москве.

Тело женщины обнаружили возле дома на улице Верхние поля. По предварительным данным, женщина находилась в квартире с родственниками.

Сейчас опрашиваются родственники, соседи и очевидцы трагедии. По сообщениям СМИ, женщина выпала из окна 14 этажа.

12 января похожий случай произошел в Южном Бутове. Женщина упала с одиннадцатого этажа дома на улице Скобелевская на козырек подъезда.

