Microsoft поднимет цены в России на 15-30% с февраля

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Цены на программные продукты и некоторые виды устройств Microsoft для бизнеса и частных пользователей вырастут в России с 1 февраля 2015 года на 15%-30%, говорится в сообщении на официальном сайте компании.

В течение января частные пользователи и корпоративные заказчики могут приобрести продукты Microsoft по действующим в этом году ценам, а также обновить лицензионные соглашения.

Стоит отметить, что согласно данным магазина Microsoft Store, операционная система Windows 8.1 стоит сегодня 5 990 рублей, Office 365 - от 1 999 рублей, годичное продление подписки на Office 365 - от 1 999 рублей.

"В рамках наших текущих бизнес-процессов и в свете нынешней динамики рынка Microsoft корректирует цены на программное обеспечение, решения компании и некоторые виды устройств. Microsoft сбалансированно и гибко подходит к процессу повышения цен в России. Для частных пользователей предусмотрено минимальное повышение цен на программное обеспечение – от 15%. Повышение для коммерческих заказчиков в зависимости от схемы лицензирования продукта может достигать 30%", - заявил президент Microsoft Россия Павел Бетсис.

"Данный анонс о планируемых изменениях не включает в себя информацию о смартфонах Lumia. На данный момент мы предоставляем широкий спектр смартфонов Lumia в разных ценовых сегментах, включая доступный", - сообщает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на пресс-службу компании.

Кроме того, на 30% подорожают игровые приставки XBox.

Напомним, в декабре в очередной раз выросли цены на продукцию Apple. Так, iPhone 6 с памятью 16 Гб вырос с 49 900 рублей до 53 990 рублей, с 64 ГБ - с 59 990 до 61 990 рублей, а со 128 ГБ - с 64 990 до 69 990 рублей.

iPhone 6 Plus с 16 гигабайтами памяти теперь стоит 61 990 рублей, модель с 64 гигабайтами памяти - 69 990 рублей, а со 128 гигабайтами – 77 990. Apple iPad Air 2 с 16 гигабайтами памяти вырос с 33 990 до 37 490 рублей, с 64 гигабайтами - с 40 490 до 44 490, а со 128 гигабайтами - с 46 990 до 52 490.

С 16 декабря цены на несколько гаджетов серии Galaxy повысила компания Samsung. Рекомендованная розничная цена на смартфон Note 4 выросла на 3 тысячи рублей - до 40 тысяч рублей. Планшет 10.5 Tab S с модулем LTE подорожал на 3 тысячи - до 30 тысяч рублей, а модификация, имеющая только Wi-Fi-модуль повысилась до 25 тысяч рублей.

Стоимость продукции подняли и компании Lenovo, Acer и Huawei, рост составил от 15% до 30%.

Как ранее сообщал M24.ru, крупнейшие российские сотовые операторы планируют повысить цены на международный роуминг с 1 января 2015 года.