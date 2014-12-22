В столице подорожали импортные елки

Из-за изменений курса валют импортные елки в этом году сильно выросли в цене, сообщает телеканал "Москва 24".
Оптовики, которые покупают основной объем хвойных в Европе и США, оплачивают деревья в валюте, поэтому неизбежно повышение их розничных цен.
Так, метровая елка из Дании обойдется в 5 тысяч 800 рублей, а полутораметровая – в 8,1 тысчу рублей. Канадская сосна стоит минимум 7 тысяч рублей. Отечественная сосна обойдется в 4 раза дешевле. Самый бюджетный вариант – традиционная русская елка, она стоит от 600 до 900 рублей за метр.
Напомним, в прошлом году импортные елки стоили от 2,5 тысяч рублей за метр.
M24.ru ранее сообщало, что общая экономическая ситуация диктует свои условия. Поэтому, как предупредили в департаменте торговли, конечная цена елок может меняться.
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Отметим также, 20 декабря во всех округах столицы открылись елочные базары. Купить символ нового года можно будет вплоть до 31 декабря. Всего в городе работают 244 торговых точки с елками, из них на ярмарках выходного дня - 66, при стационарных предприятиях и рождественских ярмарках - 51 и в других местах - 117.
Требования к елочным базарам такие же как и раньше: территория торговли должна иметь ограждение, освещение, красочное оформление, вывеску с информацией о торговой организации. Покупателям должен быть обеспечен свободный доступ к выбираемому товару. Кроме того, при входе на площадку покупатель имеет право увидеть график ее работы, прайс-лист, книгу отзывов и предложений, кассовый аппарат, мерную линейку, упаковочный материал и средства пожаротушения.