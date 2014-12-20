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Москва 24

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Рынки

20 декабря 2014, 10:45

Цены на елки на московских базарах могут меняться

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В Москве открываются елочные базары

В субботу, 20 декабря, в Москве открываются елочные базары. Купить символ нового года можно будет вплоть до 31 декабря, сообщает телеканал "Москва 24".

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В этом году цены на деревья останутся такими же, как и в прошлом. Один метр российской ели будет стоить от 600 до 900 рублей. Заграничная хвойная красавица обойдется дороже.

Общая экономическая ситуация и здесь диктует свои условия. Поэтому, как предупредили в департаменте торговли, конечная цена елок может меняться.

Ранее сообщалось, что лидером по количеству елочных базаров станет Юго-Западный округ, где откроются 37 торговых площадок. Всего в городе будут работать 244 торговых точки с елками, из них на ярмарках выходного дня - 66, при стационарных предприятиях и рождественских ярмарках - 51 и в других местах - 117.

Сюжет: Новый год – 2015

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