ФАС проверит стоимость абонементов на столичные электрички

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"Центральная пригородная пассажирская компания" подозревается в нарушении закона "О конкуренции". Перевозчик необоснованно завышает стоимость абонементов на электрички, говорится в сообщении московского УФАС.

О нарушении сообщил один из пассажиров электрички, который купил абонемент "рабочего дня" на один месяц от станции "Подольск" до станции "Бутово". Он заплатил за него 890 рублей. При подсчетах получилось, что стоимость одной поездки по абонементу была выше, чем цена обычного билета. "В правилах перевозок пассажиров указано, что стоимость абонемента может быть установлена на уровне или ниже суммарной стоимости билетов для разовой поездки", - отметили в пресс-службе московского УФАС.

Сейчас антимонопольное ведомство должно провести проверку по сообщению пассажира, результаты которой станут основанием для дальнейшего разбирательства. "Если нарушение подтвердится, то это будет административный штраф", - подтвердили в московском УФАС.

Получить комментарий в ЦППК пока не удалось.

Отметим, сегодня стало известно, что с 1 января 2015 года проезд в столичных электричках подорожает. Цена билета за проезд по Москве вырастет на 2 рубля и составит 30 рублей, а тариф на одну зону между столицей и областью составит 19 рублей, что дороже нынешней цены на 1,5 рубля.

"Все тарифы должны быть прописаны в законодательных актах. Если там новые цены, то все в рамках законодательства", - прокомментировали в пресс-службе московского УФАС.