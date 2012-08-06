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06 августа 2012, 13:29

Власти столицы проведут торги на строительство парковки в ЦАО

цао парковки автомобили

ИТАР-ТАСС

В ближайшее время пройдут торги на строительство подземной парковки на проспекте Сахарова, сообщает РИА Новости со ссылкой на префекта Центрального округа столицы Сергея Байдакова.

"На сегодняшний день практически подготовлен пакет земельных участков, которые будут выставлены на торги под коммерческое строительство объектов гаражного назначения. В качестве примера - объект на Тургеневской площади, и в ближайшее время будут объявлены торги по застройке подземной части Проспекта Сахарова", - сказал Байдаков.

Всего в ближайшие три года в центре Москвы построят парковки на 35 тысяч машино-мест.

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