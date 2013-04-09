Форма поиска по сайту

09 апреля 2013, 08:57

Экономика

"РГ": МРОТ сравняется с прожиточным минимумом к 2017 году - Топилин

Максим Топилин. Фото: ИТАР-ТАСС

Минимальный размер оплаты труда достигнет уровня прожиточного минимума к 2017 году. Увеличение размера МРОТ ожидается за счет повышения уровня зарплат бюджетникам.

Довести МРОТ до уровня прожиточного минимума можно не ранее, чем к 2017-2018 годам, заявил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин в интервью "Российской газете".

По словам Топилина, трудность прогнозирования заключается в трехлетнем бюджете России. В настоящее время власти не могут прийти к решению, как поступить с районными коэффициентами и надбавками. Министр отметил, что эти коэффициенты можно включить в МРОТ, а можно начислять их "сверху", и Трудовой кодекс не дает однозначного ответа на этот вопрос.

Регионы уже сейчас имеют возможность устанавливать МРОТ исходя из прожиточного минимума на своей территории, добавил Топилин.

Минимальный размер оплаты труда в России на сегодняшний день составляет 5,2 тысячи рублей. Прожиточный минимум, по некоторым данным, превышает МРОТ на 900 рублей.

