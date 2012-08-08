В Москве обнаружилось около 200 заброшенных объектов

ИТАР-ТАСС

Госинспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы выявила в Москве 200 объектов, которые не используются, сообщают 8 августа РИА Новости со ссылкой на руководителя учреждения Валерия Щеглова.

Он рассказал, что заброшенные здания и земельные участки сотрудники инспекции обнаружили с начала этого года. Объекты не используются в результате, например, смены собственника. В качестве примера чиновник привел здание, где сначала располагалась школа, потом коммерческая структура, а затем арендаторов по каким-то причинам выселили и про здание забыли. С тех пор объект стоит заброшенный и без стекол.

По оценкам Щеглова, до конца года может быть выявлено еще столько же заброшенных зданий. Тогда за счет их вовлечения в хозяйственную деятельность доходы столичного бюджета могут быть пополнены на 1 миллиард рублей. "Это большая сумма. Она несоизмерима со штрафами, которые применяются за неправомерное использование объектов недвижимости", - подчеркнул он.

Кроме того, Щеглов отметил, что за полгода в адрес инспекции обратились 500 граждан - это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Начальник оперативно-контрольного управления Госинспекции по недвижимости Алексей Ионкин добавил, что на территории парков было обнаружено 80 строений, функции которых не соответствуют предназначению места (например, гаражи). По его словам, уже принято решение оформить их в собственность города.