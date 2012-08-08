Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

08 августа 2012, 15:04

В Москве обнаружилось около 200 заброшенных объектов

бюджет заброшенные здания власть

ИТАР-ТАСС

Госинспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы выявила в Москве 200 объектов, которые не используются, сообщают 8 августа РИА Новости со ссылкой на руководителя учреждения Валерия Щеглова.

Он рассказал, что заброшенные здания и земельные участки сотрудники инспекции обнаружили с начала этого года. Объекты не используются в результате, например, смены собственника. В качестве примера чиновник привел здание, где сначала располагалась школа, потом коммерческая структура, а затем арендаторов по каким-то причинам выселили и про здание забыли. С тех пор объект стоит заброшенный и без стекол.

По оценкам Щеглова, до конца года может быть выявлено еще столько же заброшенных зданий. Тогда за счет их вовлечения в хозяйственную деятельность доходы столичного бюджета могут быть пополнены на 1 миллиард рублей. "Это большая сумма. Она несоизмерима со штрафами, которые применяются за неправомерное использование объектов недвижимости", - подчеркнул он.

Кроме того, Щеглов отметил, что за полгода в адрес инспекции обратились 500 граждан - это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Начальник оперативно-контрольного управления Госинспекции по недвижимости Алексей Ионкин добавил, что на территории парков было обнаружено 80 строений, функции которых не соответствуют предназначению места (например, гаражи). По его словам, уже принято решение оформить их в собственность города.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать