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11 июля 2014, 16:10

У "вылечившейся" американской девочки вновь диагностирован ВИЧ

болезни ВИЧ заболевания вирусы инфекции

К четырехлетней девочке из США, долгое время считавшейся единственной, кому удалось полностью излечиться от ВИЧ-инфекции, вновь вернулся иммунодефицитный вирус. Об этом сообщается на сайте Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID).

Девочка родилась в 2010 году от ВИЧ-инфицированной матери, не проходившей лечение во время беременности. Из-за высокого риска заражения лечение младенца антиретровирусными препаратами начали всего через 30 часов после его рождения.

Ребенок продолжал терапию вплоть до 18-месячного возраста, когда медики перестали вести наблюдение и давать девочке препараты. В ходе планового осмотра, проведенного спустя полгода после окончания терапии, врачи не выявили в анализах малышки признаков инфекции.

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Ничто не предвещало беды до тех пор, пока в начале июля этого года доктора не обнаружили уменьшение уровня иммунных клеток CD4+. Спустя несколько дней пришел положительный результат анализа на ВИЧ. Тип вируса полностью совпадал с тем, что переносила мать девочки. Медики до сих пор не могут сказать, что стало причиной возвращения вируса, ведь девочка проходила тестирование на ВИЧ каждые шесть-восемь недель.

На данный момент врачи пытаются понять, почему более двух лет вирус не удавалось обнаружить, и что теперь должно быть сделано, чтобы продлить срок устойчивой ремиссии ВИЧ в отсутствие антиретровирусной терапии.

Кроме того, ученые надеются, что если повторить терапию у других инфицированных детей, то они, возможно, также излечатся.

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