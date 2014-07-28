Национальные павильоны ВДНХ передадут Москве - Погребенко

"Утро": Национальные павильоны ВДНХ передадут Москве

Вопрос о том, кто будет собственником павильонов бывших республик СССР на ВДНХ, уже решен. Их передадут Москве, рассказал в интервью M24.ru генеральный директор ОАО "ВДНХ" Владимир Погребенко.

"Часть объектов культурного наследия федерального значения пока еще формально в ведении Росмущества, но процесс передачи прав городу на эти объекты уже близок к завершению, - пояснил Погребенко. - Что касается павильонов бывших советских республик, то вопрос, кто будет их собственником ― Москва или Россия, уже решен: их тоже отдадут городу. По межправительственным соглашениям мы передали республикам управление павильонами на 50 лет, но сами здания принадлежат Российской Федерации, а в скором времени станут московской собственностью".

Он напомнил, что Узбекистан и Украина отказались от своих павильонов №№ 66 и 59 соответственно. Власти недавно восстановили фасады и проверили противоаварийные работы в павильоне № 66, уже принято решение, что там разместится экспозиция Русского географического общества.



Что касается украинского павильона (№59), его здание Москве также удалось привести в порядок к 75-летию ВДНХ, которое отмечается 1 августа 2014 года. Погребенко пока не смог уточнить, какая судьба ждет этот павильон, но сказал, что "там должно быть что-то совершенно особенное".

"Это один из самых больших и красивых павильонов выставки, - подчеркнул собеседник M24.ru. - Что касается научной реставрации, восстановления скульптур, например, это процесс долгий. В списке первоочередных мер – как я уже говорил, проведение противоаварийных работ".

Сейчас по своему прямому назначению работает три павильона республик: "Армения", "Беларусь" и "Кыргызстан".

В павильоне "Беларусь" пока не завершен последний этап работ – по восстановлению фасадов. "Работы затягиваются из-за проблем с финансированием, но надеемся, что к концу года он будет функционировать", - подчеркнул Погребенко.

Кыргызский павильон (бывший павильон "Эстония"), уберут торговые точки и оформят в национальном стиле. Из Киргизии привезут 10 лучших сортов хлопка в початках. Посетители ВДНХ смогут посмотреть, как растет хлопок, как раскрывается коробочка.

Экспозиция павильона "Армения" также будет переоформлена, заявил Погребенко. "Сейчас там больше ресторанная тематика представлена, нежели этнографическая. В павильоне сейчас есть музей коньяка "Арарат", который оформлял Павел Каплевич, есть музей микроминиатюр, библиотека армянской литературы, художественные салоны. Но когда заходишь – сразу столики, всего перечисленного не видно, а хочется Армению увидеть во всей красе, чтобы гостям выставки захотелось туда съездить", - сказал Владимир Погребенко.

Павильон "Армения" уже отремонтирован к юбилею ВДНХ. В частности, отреставрированы вазоны, установленные на крыше здания.

Предполагается также, что Абхазия заедет в павильон "Химия", а Молдова займет павильон №10 "Стандарты". Проекты реставрации и экспозиционного наполнения этих павильонов только в начале разработки.

Уже готова концепция развития павильона №11 ("Металлургия"), который занимает Казахстан. По мнению Владимира Погребенко, этот проект больше всего соответствует новому образу ВДНХ. "Они уже подготовили проект с идеальной концепцией ― восстановление исторического павильона с куполом в современном варианте, - подчеркнул гендиретор ОАО "ВДНХ". - Сейчас павильон зашит черными шлакоблоками, исторические фасады полностью закрыты. На сегодняшний день проект проходит согласование в Росгосэкспертизе. Фасады павильона украсят панно с национальными рисунками и барельефами этнографического содержания. Кроме того, внутри павильона поставят юрту, чтобы посетители могли своими глазами увидеть национальный колорит. В этом павильоне как раз этнографическая и информирующая функции будут представлены полноценно".

Погребенко выразил надежду, что строительство начнется к осени этого года, обновленный павильон Казахстана откроется в 2016 году.

Напомним, что 14 июля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о подготовке к подписанию межправительственного соглашения с Азербайджаном , по нему страна получит 71-й павильон "Атомная энергия", а не в свой исторический, под номером 14 ( "Вычислительная техника", до 1963 года – "Азербайджанская ССР").

Что касается разрушенных зданий, по словам Погребенко, Таджикистан два года назад обращался с просьбой предоставить документы по утраченному павильону. "Они рассматривают возможность строительства. Сейчас это просто поляна, поросшая травой", - уточнил Погребенко.

Он добавил, что самое важное для Москвы — сохранить то, что осталось. "Если найдутся инвесторы, которые захотят инвестировать в сгоревшие или утраченные павильоны, мы будем рады, в планах города пока такого нет", - заключил он.

Полное интервью с Владимиром Погребенко читайте здесь.

Марина Курганская