С улиц города вывезено 400 тысяч кубометров снега

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С улиц столицы вывезено более 400 тысяч кубометров снега. На дорогах города сейчас работают 16,5 тысячи единиц техники, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"В Москве задействовано 16,5 тысячи единиц дорожно-уборочной техники, в том числе более 4 тысяч самосвалов. Техника за последние сутки четырежды выходила на сплошное прометание улично-дорожной сети, дворов и тротуаров с последующей их обработкой противогололедными материалами. В уборке столицы задействованы 36 тысяч дворников", - отметил Бирюков.

Кроме того, на особо опасных участках дорог дежурят 40 тягачей, которые оказывают помощь транспорту. Утилизацией снега занимаются 56 стационарных и 150 мобильных снегосплавных пунктов.

По словам Бирюкова, за сутки на снегосплавные пункты города вывезли около 400 тысяч кубометров снега. В итоге к утру пятницы все городские магистрали оказались очищенными от снега.

Заммэра отметил, что с начала зимнего сезона в Москве и области выпал 71 сантиметр снега. По данным метеорологов, до 31 декабря снежный покров в городе может вырасти еще на 10 сантиметров.

Бирюков порекомендовал автомобилистам быть внимательными на дорогах и с пониманием относиться к работе уборочной техники. Заммэра обратился и к пешеходам - призвал их быть осторожными при движении по улицам города.

Напомним, за 25 декабря в Москве выпало до четверти месячной нормы осадков. Коммунальные службы были переведены на непрерывный режим работы. На улицах столицы работало около 14 тысяч единиц спецтехники, в том числе 3 тысячи самосвалов.

В течение дня движение было затруднено практически на всех вылетных магистралях. Особенно сложной ситуация оказалась на Рязанском проспекте и шоссе Энтузиастов, где скорость движения машин не превышала 4 километров в час.

Столичные аэропорты работали по погоде. Несколько рейсов из Внукова отправили в Шереметьево и Домодедово. Только к вечеру аэропорты города вернулись к обычному режиму работы.