В столице создана комиссия по контролю за управляющими компаниями

В столице создана комиссия по лицензированию управляющих компаний

Сергей Собянин создал комиссию по лицензированию управляющих компаний (УК). Такое постановление принято на заседании президиума правительства города. Также город сможет отбирать у УК лицензии за несоответствие их требованиям.

"Сегодня мы принимаем положение о комиссии, которая и будет принимать решение по отношению к лицензированию управляющих компаний. Лицензирование предполагает жесткие требования к управляющим компаниям, которые предопределяют и наличие материальной базы, и техники, и опыта работы", - отметил Собянин.

По его словам, в городе работают около 500 управляющих компаний, которые обслуживают 30 тысяч многоквартирных жилых домов.

"Есть добросовестные компании, которые пришли надолго, работают качественно и претензий к ним нет. Есть и другие компании, которые приходят на рынок без соответствующей технической базы, без материальных возможностей, без какого-либо кадрового потенциала, приходят для того, чтобы, как говорится, просто "срубить бабки" и уйти с рынка. И, конечно, государству требовалось принять решение для того, чтобы ужесточить эти требования, чтобы приходили уже подготовленные компании, - сказал мэр.

Что делать, если собственники недовольны управляющей компанией

Напомним, в середине прошлого года Владимир Путин подписал закон о лицензировании управления многоквартирными домами. Согласно документу, с 1 мая 2015 года выходить на рынок смогут только управляющие компании с лицензиями.

Лицензирование распространяется на управляющие компании, ТСЖ и кооперативы лицензироваться не будут. "Лицензии, в соответствии с законом, должны быть получены до 1 мая. После этого жилинспекция приступит к лицензионному контролю", - отметил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, лицензированию подлежат порядка 500 организаций, из них около 130 - это городские предприятия и учреждения. Он отметил, что лицензии будет выдавать государственная жилищная инспекция на основании решений лицензионной комиссии.

"Мы сегодня отработали график с тем, чтобы до 7 февраля приступить к выдаче соответствующих документов руководителям компаний. И без руководителя, который имеет выданный документ на право занимать руководящую должность, конечно, компания не будет лицензироваться", - добавил Бирюков

Отметим, согласно закону, государство сможет отказать в получении лицензии в ряде случаев. Например, если руководителю управляющей организации ранее было назначено административное наказание в виде дисквалификации или если он был судим за экономические преступления.

В то же время лицензия будет выдаваться бесплатно и бессрочно. Если же компания не будет выполнять условия документа, то комиссия может обратиться в суд и лишить ее лицензии.

Общий срок предоставления услуги (включая срок межведомственного взаимодействия) не может превышать: для предоставления лицензии – 45 рабочих дней; для переоформления лицензии, прекращения действия лицензии, предоставления информации, содержащейся в реестре лицензий – 10 рабочих дней; для предоставления дубликата или копии лицензии – 3 рабочих дней.