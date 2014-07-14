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В центре Москвы дополнительно благоустроят 25 скверов, дворов и улиц, сообщает пресс-служба префектуры ЦАО. Во всех скверах заменят газон, установят видовые клумбы, лавочки и другую "городскую мебель". Также в них приведут в порядок дорожки и уличное освещение.

Девять из них расположены в Хамовниках, семь – в Басманном районе, по два – на Таганке и в районе Арбат, по одному - в Замоскворечье, Якиманке и Тверском районе. По восьми территориям эскизные проекты уже готовы, отметили в пресс-службе.

Благоустройство ожидает сквер у Андреевского моста на Фрунзенской набережной; участки 1-ой и 2-ой Фрунзенских улиц, в том числе сквер у Министерства обороны РФ, а также Хитровская площадь и Миусский сквер, территория у Калитниковского пруда, скверы на улицах Усачева, Остоженке, Покровке, Серафимовича, в Большом Могильцевском переулке.

Как благоустраивают скверы и парки

В список также входят скверы на пересечении Поварской улицы и Борисоглебского переулка, где установлен памятник Бунину, на Семеновской набережной у дома 2/1 и на Рубцовской набережной (на пересечении с Госпитальным переулком), сквер у памятника Осипу Мандельштаму в Замоскворечье.

На Пятницкой, 21 (в районе офиса "Банка Москвы") предполагается убрать байпас, поменять газон и установить кованные декоративные ограждения.

На Плющихе, 57 от Большой Пироговской улицы вдоль спортивного комплекса медицинского университета имени И. М. Сеченова установят декоративное кованное ограждение с цветочными кашпо.

Также благоустроенный сквер появится в Хамовниках во 2-м Вражском переулке с выходом на Саввинскую набережную и видом на Киевский вокзал.

Программа реализуется в рамках выполнения приоритетной городской программы по развитию общественного пространства, отметили в пресс-службе.

Строительно-монтажные работы будет проводить ГКУ "Дирекция ЖКХиБ ЦАО".