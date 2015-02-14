Антон Шипулин занял третье место на этапе Кубка мира по биатлону

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Российский биатлонист Антон Шипулин занял третье место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.

Шипулин не допустил ни одного промаха на стрельбище, однако проиграл по дистанции немцу Арнду Пайфферу и лидеру Кубка мира французу Мартену Фуркаду.

В общем зачете Кубка мира россиянин по-прежнему занимает третье место, но его отставание от идущего на второй позиции немца Симона Шемппа сократилось до 15 очков (699 против 684).

Между тем в гонке в Холменколлене десятку сильнейших замкнул Евгений Гараничев. Остальные россияне показали следующие результаты — Максим Цветков занял 18-е место, Алексей Слепов — 23-е, Дмитрий Малышко — 35-е, а Тимофей Лапшин — 43-е.