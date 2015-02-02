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Экономика

2 февраля, 17:41

Минэкономики представило макроэкономический прогноз на 2015 год

безработица инфляция экономика бюджет ВВП Минэкономики

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Министерство экономики представило правительству России макроэкономический прогноз на 2015 год.

По данным ведомства, дефицит федерального бюджета в этом году достигнет 2,35 триллиона рублей или 3,8 процента ВВП, сообщает Коммерсант.

Для покрытия дефицита правительство должно будет израсходовать более половины средств из Резервного фонда

При среднегодовой цене нефти в 50 долларов за баррель и газа в 222,1 доллара за тысячу кубометров ВВП сократится на 3 процента.

По прогнозам Минэкономики, при среднегодовом курсе доллара более 60 рублей реальные зарплаты россиян сократятся на 9,6 процента, а отток капитала из страны составит 115 миллиардов долларов.

В ведомстве ожидают, что граждане России сократят потребление непродовольственных товаров на 10,5 процента, а платных услуг - на 5 процентов. В первую очередь россиянам придется отказаться от услуг правового характера (-8,3 процента), медицины (-7,8 процента), культурных мероприятий (-7,6 процента) и туризма (-6,7 процента). При этом в Минэкономики рассчитывают, что банковские сбережения граждан увеличатся на 8-9 процентов.

На этом фоне безработица должна увеличиться с 5,3 до 6 процентов, а уровень бедности - с 11 до 12,4 процентов. Инфляция в этом году достигнет 12-12,5 процентов.

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Ранее сообщалось, что российские власти одобрили антикризисный план на один год.

По словам министра финансов Антона Силуанова, план не предполагает дополнительного финансирования из бюджета. Деньги возьмут из антикризисного фонда правительства, объем которого составляет около 170 миллиардов рублей. Помимо этого средства будут высвобождаться за счет перераспределения внутри госпрограмм.

Напомним, Всемирный Банк прогнозирует спад экономики России в текущем году на 2,9 процента. Прежняя оценка составляла 0,7 процента.

В 2016 году Всемирный Банк ожидает возврата российской экономики к положительным показателям.

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