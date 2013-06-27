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Безопасность

27 июня 2013, 14:12

В ЦПКиО им. Горького снова можно подать заявку на акцию в гайд-парке

безопасность митинги парки акции Алексей Майоров гайд-парки ЦПКиО имени Горького

Фото: ИТАР-ТАСС

Площадка для проведения митингов в парке Горького начнет работать 1 июля. Как сообщил М24.ru глава департамента региональной безопасности Алексей Майоров, заявку на проведение акции в гайд-парке можно подавать уже сейчас.

Чиновник отметил, что ремонтные работы на площадке уже заканчиваются. "У меня нет информации о переносе срока открытия гайд-парка. Если бы его планировалось отложить, дирекция подала заявку", - пояснил он.

Майоров напомнил, что, согласно московскому законодательству, заявку на проведение акции нужно подавать не ранее чем за 15 и не позднее чем за 3 дня до мероприятия. "Получается, что для проведения акции 1 июля заявку нужно подавать уже сейчас", - сказал глава департамента. Правда, указанные на сайте парка Горького телефоны для справок в настоящее время не отвечают. Однако заявку на проведение акции можно отправить в электронной форме.

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Напомним, гайд-парки в Сокольниках и парке Горького открылись1 мая. На площадке в ЦПКиО, на территории Пушкинской набережной у въездных ворот, успели пройти, в частности, акция одиноких девушек и митинг против хамства. Гайд-парк вмещает до 2 тысяч человек. ЛГБТ-сообщество просило разрешить провести в парке Горького 27 мая митинг в поддержку сексуальных меньшинств. Однако 23 мая площадка была закрыта на ремонт из-за технических работ по прокладке кабеля. Работы планировалось проводить до 30 июня в связи с реконструкцией Крымской набережной. При этом гайд-парк в Сокольниках продолжает работать. Однако заявка на проведение акции ЛГБТ-сообщества там также была отклонена властями.

По словам Майорова, ЛГБТ-организациям и в дальнейшем не разрешат проводить свои акции на территории гайд-парков. Напомним, накануне Совет Федерации поддержал законопроект о штрафах за пропаганду гомосексуализма. Теперь документ ожидает подписи президента. "Пропаганда определенных ценностей, которые не совсем позитивно сказываются на развитии подрастающего поколения, не приветствуется. Я думаю, что данное направление мы не будем развивать, в том числе на таких площадках", - подчеркнул Алексей Майоров.

Мария Решетникова

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