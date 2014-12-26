14 тысяч добровольных пожарных проследят за фейерверками в столице

За фейерверками в Москве будут следить 14 тысяч добровольных пожарных

В новогодние праздники 14 тысяч добровольных пожарных будут контролировать технику безопасности на площадках для запуска фейерверков, а также следить, чтобы петарды не взрывали во дворах. Об этом М24.ru рассказал замначальника главного управления МЧС России по Москве Юрий Беседин. По его словам, добровольцы будут помогать жителям правильно запускать фейерверки. Кроме того, добровольные пожарные команды помогут МЧС в рейдах против торговцев нелегальной пиротехникой. Проверки уже начались. Спасатели с дружинниками будут до 31 декабря патрулировать места появления таких торговцев - в первую очередь территории у станций метро.

“В местах для пуска пиротехники все будет под нашим контролем, - отметил Юрий Беседин. - Кроме того, у нас есть добровольные пожарные команды, которые будут привлекаться для обеспечения безопасности на массовых мероприятиях. Сейчас в Москве зарегистрировано более 14 тысяч добровольных пожарных. Особое внимание добровольцы уделят новым территориям Москвы”.

Беседин подчеркнул, что добровольцы также будут следить, чтобы фейерверки не пускали во дворах. “Жители могут пожаловаться на “горячие линии” в органы внутренних дел и в МЧС, если заметят во дворах правонарушения. Мы будем принимать соответствующие меры”, - отметил он.

Кроме того, добровольцы будут участвовать в рейдах МЧС по точкам продаж пиротехники. Такие рейды совместно с полицией и местными властями уже начались. Беседин подчеркнул, что магазины проверяют на контрафакт: “Пока нарушений практически нет, - продолжил Беседин. - Как правило, ребята, торгующие контрафактом около станций метро, выходят на улицу ближе к Новому году - к 28, 29 декабря. В эти дни проверки будут усилены и рейды продлятся вплоть до 31 декабря”.

По данным МЧС Москвы, в 2011 году при использовании пиротехники пострадали 27 человек, в 2013 - 48, и в 2014 - 49, 30% из них - дети. Рост числа пострадавших за последние годы имеет объективные причины, пояснил Беседин: “Первые фейерверки в Москве появились в продаже в 2008 году. Тогда они были дорогими и малодоступными. Сейчас в точках продаж есть пиротехника на любой вкус - и дорогая, и совсем дешевая. С ростом продаж растет и число пострадавших от ее использования”. При этом Беседин отметил, что “рост не критичный”.

В Москве к Новому году В Москве к Новому году оборудовали 189 площадок для запуска новогодних фейерверков. А в центре Москвы устраивать салюты можно будет на Болотной площади. Запускать петарды за пределами специальных площадок будет строго запрещено. Напомним, КоАП Москвы запрещает запуск пиротехники с 23.00 до 7.00, потому что это нарушает тишину и покой в городе. Исключение - Новый Год и Рождество, но только на площадках, а не во дворах. За нарушение закона о тишине гражданам грозит штраф до 2 тысяч рублей, должностным лицам - до 5 тысяч, организациям - до 6 тысяч. Однако с взиманием этого штрафа у московской полиции есть трудности. Полицейские не могут наказывать нарушителей закона о тишине, так как это городской, а не федеральный нормативный акт. МВД РФ и московские власти подготовили соглашение, позволяющее полиции штрафовать любителей фейерверков и петард, которые мешают москвичам спать по ночам. Сейчас это соглашение находится на согласовании в МВД РФ. Напомним, что в столице действует 120 специализированных магазинов по продаже пиротехники, есть соответствующие отделы в супермаркетах.





Добровольные пожарные команды, в основном, занимаются профилактикой нарушений и разъяснительной работой, рассказал и.о. председателя совета Московского городского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Николай Бондаренко.

“Добровольцы рассказывают горожанам, как правильно пользоваться пиротехникой, также они следят, чтобы в местах запуска не было предметов, которые могут загореться. Бывает, что даже на специальных площадках москвичи оставляют какие-нибудь картонные коробки или пакеты, которые могут вспыхнуть от искры. Иногда родители ставят детские коляски слишком близко к площадке для фейерверков, что также недопустимо”, - пояснил он.

Бондаренко отметил, что добровольные пожарные также проводят в предновогодние дни рейды во дворах совместно с работниками коммунальных служб. “Добровольцы ходят по дворам и рассказывают местным жителям, особенно пенсионерам, о том, что там запрещено пускать петарды. Бабушки, как главные представители дворов, потом передают эту информацию детям, подросткам и соседям. Они также могут пожаловаться в полицию”, - отметил он.

“Глава комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко пояснила, что и в саму новогоднюю ночь на каждой из 189 специально оборудованных площадок для фейерверков будет дежурить инспектор по пожарному надзору от столичного МЧС и добровольный пожарный, у которого будет на руках специальное удостоверение. "В этом году в Москве внимательно отнеслись к графику дежурств добровольцев. - отметила Святенко. - График составлялся индивидуально для каждой площадки. Каждый доброволец выбрал удобное для себя время, чтобы успеть и за праздничным столом встретить Новый год с семьей, и помочь пожнадзору. В среднем один человек будет дежурить по три часа. Дежурство можно совместить с прогулкой с семьей, тем более погоду в новогоднюю ночь обещают хорошую”.

Напомним, что добровольные пожарные команды начали появляться в Москве после вступления в силу в 2011 году закона “О добровольной пожарной охране”. Для них не предусмотрено почти никаких льгот, кроме дополнительного десятидневного неоплачиваемого отпуска.

Анастасия Мальцева