В Рождество безопасность на дорогах обеспечат почти 250 сотрудников ДПС

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Безопасность на столичных дорогах в рождественскую ночь будут обеспечивать 249 сотрудников ДПС. Об этом сообщил начальник второго отдела центра телеавтоматического управления движением транспорта ГИБДД по Москве Михаил Коренев.

"Сегодня в Рождественских торжествах безопасность будут обеспечивать 249 сотрудников ДПС", - отметил Коренев в ходе осмотра Ситуационного центра ЦОДД.

Как ранее сообщало M24.ru, в ночь с 6 на 7 января метрополитен будет работать до двух часов ночи.

Кроме того, автобусы, троллейбусы и трамваи будут ходить до трех часов ночи, то есть на два часа дольше обычного. С полным списком маршрутов можно ознакомиться на сайте Мосгортранса.

Карта ярмарок "Путешествие в Рождество"

Добавим, что 6 января верующие отмечают Сочельник - канун Рождества. В православной традиции это последний день рождественского поста. С появлением на небе первой звезды, символизирующей Вифлеемскую, на стол выставляют угощение - сочиво - зерна размоченной пшеницы с медом и фруктами.

Службы пройдут во всех православных храмах. Главное рождественское богослужение начнется в 23 часа.

Ранее сообщалось, что все российские церкви и храмы перед Рождеством проверят на противопожарную безопасность. Как сообщил глава МЧС Владимир Пучков, здания и территории осмотрят перед праздником, а 7 и 8 января инспекторы будут работать в усиленном режиме.