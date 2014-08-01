Гостей ВДНХ ждут выставки и концерты в честь 75-летия комплекса

Фото: m24.ru

С 1 по 3 августа на территории ВДНХ отметят 75-летие комплекса. Гостей праздника ждут ожившие скульптуры, аквашоу, уличные музыканты и открытие Зеленого театра. Подробнее о юбилее главной выставки страны читайте в материале M24.ru.

Выставки

В честь празднования 75-летия на территории ВДНХ открылись различные экспозиции, кроме того, в Зеленом театре пройдет серия концертов. Все праздничные мероприятия можно посетить бесплатно.

Главная юбилейная экспозиция начала работу в павильоне "Центральный". Здесь представили редкие материалы, рассказывающие о том, что происходило на территории выставки с самого момента ее открытия. Посетители могут рассмотреть исторические редкие кадры ВДНХ и горельеф скульптора Евгения Вучетича, который на протяжении десятилетий был скрыт от глаз публики.

С 1 по 3 августа в Москве отметят 75-летие ВДНХ

В павильоне "Космос" можно увидеть ретромашины в рамках выставки "Автомобильная промышленность". С современными технологиями посетителей ВДНХ знакомят на экспозиции "Информационный город", которая откроется в павильоне номер 14. Полный список экспозиций ВДНХ можно найти здесь.

"Кроме того, пройдет мероприятие на площади промышленности. Будет выступление сначала детского "Голоса", потом взрослого и концерт", - отметил генеральный директор выставки Владимир Погребенко.

Балет и музыка

Ожидает посетителей и балетное шоу от режиссера церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр в Сочи-2014 Раду Поклитару и солистов балета Большого театра и театра имени Станиславского и Немировича–Данченко. В сердце легендарного фонтана на ВДНХ артисты представят балет "Каменный цветок". Для постановки шоу в бассейне фонтана "Каменный цветок" установлена специальная сцена-подиум. Время проведения: 1 августа с 13:00 до 13:30, с 18:00 до 18:30, с 21:45 до 22:15

"Интервью": Владимир Погребенко рассказал о праздновании юбилея ВДНХ

Все три дня на обновленной сцене Зеленого театра будет звучать живая музыка. 1 августа посетителей ожидает классическая и джазовая программа, среди участников - симфонический оркестр "Русская филармония", Нино Катамадзе, "Дунаевский Orchestra" и Евгений Федоров. 2 августа состоится рок-концерт, на котором выступят Борис Гребенщиков и группа "Аквариум", Евгений Маргулис, Максим Леонидов. Программа на 3 августа посвящена world music, в Зеленом театре выступят Петр Налич, Севара Назархан и группа "Мгзавреби".

История вопроса: Зеленый театр Зеленый театр - ровесник ВДНХ. На его сцене в разное время выступали Хор имени Пятницкого, джаз-ансамбль Леонида Утесова, Иосиф Кобзон. Зрительный зал под открытым небом вмещал до 5 тысяч человек. В последние десятилетия Зеленый театр был заброшен. Зеленый театр - ровесник ВДНХ. На его сцене в разное время выступали Хор имени Пятницкого, джаз-ансамбль Леонида Утесова, Иосиф Кобзон. Зрительный зал под открытым небом вмещал до 5 тысяч человек. В последние десятилетия Зеленый театр был заброшен. В ходе реставрации зданию вернули исторический цвет – "слоновой кости". По данным экспертов, которые провели технологическое исследование, изначально театр был окрашен именно в белый с оттенком желтого, а "зеленым" его прозвали из-за того, что он находится под открытым небом и в окружении большого количества деревьев. При этом специалисты обнаружили на здании не меньше шести слоев краски – как зеленых, так и желтых оттенков.





Помимо этого, во время праздника в парке будут работать спортивные площадки – футбольные, баскетбольные, а также зоны кроссфита и пинг-понга. Для детей также организуют отдельную зону.



Фото: facebook.com/vvcentre

Впрочем, это еще не все мероприятия, которые ожидают гостей ВДНХ. В рамках программы также пройдет и барабанное шоу, и спектакль с ожившими скульптурами, и выступление уличных музыкантов. Посмотреть полную программу на 3 дня можно здесь.

Где можно будет подкрепиться?

Утолить жажду и аппетит гости праздника смогут безо всяких проблем. Так, на Центральной аллее открылись павильоны-кафе "Аллея фонтанов", основной фудкорт разместился между павильонами №64 "Оптика" и №66 "Культура". Кроме этого, 39 стационарных кафе работают в павильонах и строениях. По всей территории продается мороженое, кукуруза, вода и прохладительные напитки.

Фото: m24.ru

А вот на Октябрьской площади, перед выставочным павильоном №75, пройдет гастрономический фестиваль Кухни России и стран СНГ". В стилизованных шатрах лучшие кулинары России и бывших республик СССР приготовят фирменные блюда. Национальную кухню представят более 50 шеф-поваров из более чем 24 ресторанов и кафе.

Для званых гостей будут приготовлены 1500 кг шашлыка, 1000 кг плова, 700 литров украинского борща с галушками, 2000 хачапури, 1000 кг узбекских сухофруктов, 700 литров восточного и 500 литров русского чая, 1500 литров настоящего морса.

Транспорт

В связи с праздничными мероприятиями в ночь с 1 на 2 августа работа метро продлевается до 2 часов ночи, а некоторых маршрутов наземного транспорта - до 3 часов ночи.

На территории ЦАО продлевается работа маршрутов: автобусов №№ 13, 24, 608, 714 троллейбусов №№ 2, 3, 9, 12, 18, 22, 28, 41, 54, 56, 62, 71, 95 трамваев №№ 19, 24, 26, 35, 39, 46, 50.

На территории СВАО: автобусов №№ 24, 56, 124, 185, 238, 259, 605, 685, 696, 714, 774 троллейбусов №№ 11, 17, 19, 25 трамваев №№ 19, 24, 26, 35, 39, 46, 50.

На территории ВАО: автобуса №№ 3, 17, 21, 52, 86, 133, 247, 257, 645, 664, 702, 716, 772к, 792, 811, 841, 855 троллейбуса №№ 14, 22, 23, 41, 64, 77 трамвая №№ 11, 24, 25, 36, 46, 50.

На территории ЮВАО: автобуса №№ 29, 44, 81, 89, 112, 133, 209, 242, 608, 623, 655, 669, 703, 728, 749, 841 троллейбуса №№ 38к, 74 трамвая №№ 24, 35, 46, 50.

На территории ЮАО: автобусов №№ 13, 44, 192, 203, 217, 220, 274, 289, 296, 608, 623, 670к, 680, 682, 738, 765 троллейбусов №№ 11к, 40, 52, 62, 71, 72 трамваев №№ 26, 35, 39.

На территории ЮЗАО: автобусов №№ 44, 103, 108, 130, 145, 165, 202, 213, 224, 227, 295, 531, 577, 611, 636, 642, 707, 720, 737, 767, 804, 895 троллейбусов №№ 28, 34, 52, 62, 72, 85 трамваев №№ 26, 39.

На территории ЗАО: автобуса №№ 11, 32, 42, 77, 103, 120, 127, 130, 139, 157, 224, 227, 236, 611, 626, 642, 688, 691, 707, 715, 720, 733, 767, 794, 810, 830, 863, 890 троллейбуса №№ 2, 17, 28, 34, 54, 62.

На территории СЗАО: автобусов №№ 2, 88, 210, 266, 267, 268, 400т, 626, 652, 691 троллейбусов №№ 12, 20, 43, 59, 70 трамваев №№ 6, 15, 28к, 30.

На территории САО: автобусов №№ 2, 88, 210, 266, 267, 268, 400т, 626, 652, 691 троллейбусов №№ 3, 12, 20, 43, 56, 57, 58, 59, 70, 95 трамваев №№ 6, 15, 27, 30.

На территории ЗелАО продлевается работа маршрутов автобусов №№ 400, 400т, на территории ТиНАО - автобусов №№ 32, 531, 577, 611, 707, 804, 863, 890, 895.

Кроме того, работа ночных маршрутов автобусов № Н-1, Н-2, Н-3, троллейбуса №15, трамвая №3 и компенсационных автобусов №Бк, Бч, 63Т сохраняется.

Безопасность

Праздник пройдет с 12.00 до полуночи. В связи с проведением мероприятий на ВДНХ усилят меры безопасности: введут особый пропускной режим и запретят машинам въезд на территорию. Все входы оборудуют рамками-металлоискателями. Пронести с собой жидкость в больших емкостях, колюще-режущие и крупногабаритные предметы не получится.



Представители ВДНХ также просят гостей не приезжать на праздник на роликах, велосипедах и прочих индивидуальных средствах передвижения. Прокаты в дни празднования юбилея работать не будут. Въезд машин на территорию выставки с 1 по 3 августа закроют.

Припарковаться можно будет на прилегающей территории, в частности, на новой парковке, оборудованной вдоль монорельса и за торговым центром "ВДНХ". Здесь смогут разместиться 1470 машин.