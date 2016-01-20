Центробанк России отозвал лицензию у "Внешпромбанка"

Центробанк отозвал лицензию у "Внешпромбанка"

ЦБ РФ отозвал лицензию у "Внешпромбанка". Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник, присутствовавший на заседании комитета банковского надзора ЦБ, на котором было принято это решение.

По данным издания, "дыра" в балансе банка приближается к 240 миллиардам рублей, что практически равно его балансу. Именно поэтому ЦБ и отказался от решения по санации кредитной организации.

Другой источник издания, знакомый с обсуждением вопроса, уточнил, что в банке "просто нечего санировать".

Напомним, 22 декабря Тверской суд Москвы арестовал президента "Внешпромбанка" Ларису Маркус до 18 февраля 2016 года. Ее подозревают в мошенничестве.

В декабре Центробанк России ввел во "Внешпромбанке" временную администрацию на полгода.

Кредитная организация испытывала серьезные финансовые трудности.



В число клиентов Внешпромбанка входят крупные нефтяные и девелоперские компании, в том числе "Роснефть", "Транснефть", "Ростех" и О1. На депозитах банка могут лежать деньги Олимпийского комитета России и РПЦ.