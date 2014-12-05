ЕС смягчил санкционный режим в отношении российских банков

Фото: ТАСС

Евросоюз разрешил предоставлять кредиты сроком более 30 дней российским банкам, ранее попавшим в санкционный список ЕС. Данная информация содержится в поправках, опубликованный в официальном журнале ЕС.

Введенный в сентябре 2014 года запрет больше не распространяется на экстренные займы для обеспечения платежеспособности и ликвидности юридических лиц, зарегистрированных на территории ЕС и как минимум на 50% принадлежащих российским банкам.

Ранее Евросоюз ввел санкции в отношении Сбербанка, ВТБ, "Газпромбанка" ВЭБ и "Россельхозбанка". Так, европейским банкам и инвестиционным компаниям запретили кредитовать российские банки, попавшие под санкции, а также оказывать им различного вида финансовые услуги.

Вскоре санкции в отношении российских компаний и банков ввели власти США.

В частности, санкции коснулись Сбербанка, "Лукойла", "Сургутнефтегаза", "Транснефти" и "Роснефти", а также "Газпрома", "Газпром Нефти" и "Сургутнефтегаза". Новые санкции США запретили финансовым учреждениям, лицам и компаниям, попавшим в список, брать кредиты у американских банков на срок свыше 30 дней.