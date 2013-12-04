На фестивале современной хореографии пройдут мастер-классы Gaga People

C 4 по 6 декабря в столице пройдет Фестиваль современной хореографии "Context. Диана Вишнева". Выступления танцевальных команд, мастер-классы и кинопоказы пройдут в "Гоголь-центре", на "Платформе" и в Центре документального кино. Инициатором проекта выступила прима-балерина, солистка Мариинского театра Диана Вишнева.

Фото: vishnevafest.ru

Помимо выступлений пройдут кинопоказы документальных картин о танцах, публичные встречи и мастер-классы. Так, все желающие смогут научиться Gaga - языку движений, разрабатанному выдающимся хореографом ХХ века, худруком израильского танцевального коллектива "Бат-Шева" Охадом Нахарином. Автор создал Gaga, как способ познания себя через понимание собственного тела.

Оригинальным зрелищем станет выступление танцевальной компании Korzo (Нидерланды), которая представит номер Blue Journey в хореографии Дэвида Миддендорпа. В нем хореограф объединил танец и собственную видеомультипликацию, основанную на игре теней. BlueJourney расскажет историю столкновения уникальной девушки с окружающими ее людьми.

Центр Сюзан Далаль и Израильской оперы представит постановку Rooster, основанный на рассказе Переца "Бонця-молчальник", пьесе Беккета "В ожидании Годо" и на библейских историях и фольклорных рассказах средиземноморского быта.

Кадр из спектакля Blue Jorney. Фото: vishnevafest.ru

Танцевальная труппа современного танца Ричарда Олстона представит на фестивале спектакль-дуэт Unfinished Business, который переосмыслит две части сонаты Моцарта К533 (Аллегро и Анданте), и Illuminations на музыку Бенджамина Бриттена. Ее главный герой - самоуверенный молодой человек, переживающий опьяняющие чувства первой любви.

На закрытии состоится Гала-концерт, в котором также примет участие труппы Introdans и Gauthier Dance.

С подробной программой можно ознакомиться на сайте фестиваля.