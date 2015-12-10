Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 декабря 2015, 18:49

Транспорт

Более 60% водителей оформили ОСАГО со скидкой

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Скидки за безаварийную езду получили 63 процента водителей, сообщает Российский союз автостраховщиков.

Кроме того, количество аккуратных водителей увеличилось на четыре процента по сравнению с предыдущим кварталом. А более пяти миллионов человек оформили страховку с максимальной скидкой в 50 процентов. Таким образом, абсолютно безаварийной ездой могут похвастаться 8 процентов водителей.

Как изменилась стоимость ОСАГО

Сейчас цена полиса зависит от возраста и стажа водителя, мощности автомобиля и от региона, в котором он используется.

Помимо этого, цена страховки может быть значительно увеличена за вождение в пьяном виде, сообщение заведомо ложных сведений или бегство с места ДТП.

В апреле ЦБ увеличил тариф по ОСАГО в среднем на 40%. В настоящее время страховой тариф для легкового автомобиля составляет 3432–4118 рублей. С этого же месяца выплаты по ущербу жизни и здоровью увечились с 160 до 500 тысяч рублей.

В 2014 году повысился лимит выплат по страховым случаям с 120 до 400 тысяч рублей.

Ссылки по теме


автомобили ОСАГО скидки авария

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика