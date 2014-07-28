Росавиация запретила продавать билеты на рейсы компании "Московия"

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Росавиация запретила авиакомпании "Московия" продавать билеты на регулярные рейсы, сообщает пресс-служба федерального агентства. Кроме того, с 1 сентября этого года организация перестанет выполнять регулярные пассажирские перевозки.

Отмечается, что это решение приняли по итогам проверки "Московии" из-за массовых многочасовых задержек внутренних и зарубежных рейсов в период с 11 по 13 июля. Также выяснилось, что задолженность авиакомпании перед личным составом составляет 42 миллиона рублей.

Кроме того, в Росавиации отметили, что в течение длительного времени "Московия" так и не увеличила свой парк воздушных судов до 8 единиц - минимального количества, требуемого для выполнения регулярных перевозок пассажиров. На данный момент, воздушный флот авиакомпании насчитывает всего 5 пассажирских самолетов: два Boeing-737-700, один Boeing-737-400 и два Sukhoi Superjet 100.

Ведомство обещало проконтролировать исполнение авиакомпанией обязательств перед пассажирами, личным составом, контрагентами и в случае необходимости ввести дополнительные ограничения вплоть до аннулирования сертификата эксплуатанта.

Напомним, 11 июля стало известно, что российские туристы вторые сутки не могут вылететь из черногорского города Тиват в Москву в связи с проблемами в "Московии". Пассажиров не пускали в самолет и предложили купить себе новые билеты у другого перевозчика. С такими же проблемами столкнулись и люди, которые приобрели в "Московии" билеты на рейсы в Анталию из Волгограда и Астрахани. Рейс в российскую столицу из Ташенкта вообще отменили.