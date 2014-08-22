Авиакомпания "Московия" приостановила деятельность

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Росавиация с 29 августа приостанавливает действие сертификата эксплуатанта авиакомпании "Московия", сообщает пресс-служба ведомства

В пятницу, 22 августа, в Росавиацию поступило заявление от гендиректора "Московии" с просьбой о приостановке действия сертификата в связи с "невозможностью дальнейшего продолжения операционной деятельности из-за финансовых проблем".

Авиакомпания "Московия" с 29 августа прекратит полеты

С августа "Московия" сократила свою маршрутную сеть до одного регулярного направления Москва - Тиват - Москва. "До конца текущего месяца с черногорского курорта должны быть вывезены 500 пассажиров. Все пассажиры будут перевезены рейсами других авиакомпаний по билетам ОАО "Авиакомпания Московия" без дополнительных сборов и доплат", - говорится в сообщении ведомства.

В частности, около 200 находящихся в Тивате пассажиров в Москву вернет авиакомпания "Когалымавиа".

Напомним, что в конце июля Росавиация запретила авиакомпании "Московия" продавать билеты на регулярные рейсы. Это решение было принято по итогам проверки "Московии" из-за массовых многочасовых задержек внутренних и зарубежных рейсов в период с 11 по 13 июля. Также выяснилось, что задолженность авиакомпании перед личным составом составляет 42 миллиона рублей.

Кроме того, в Росавиации отметили, что в течение длительного времени "Московия" так и не увеличила свой парк воздушных судов до 8 единиц - минимального количества, требуемого для выполнения регулярных перевозок пассажиров. На данный момент, воздушный флот авиакомпании насчитывает всего 5 пассажирских самолетов: два Boeing-737-700, один Boeing-737-400 и два Sukhoi Superjet 100.

Ведомство обещало проконтролировать исполнение авиакомпанией обязательств перед пассажирами, личным составом, контрагентами и в случае необходимости ввести дополнительные ограничения вплоть до аннулирования сертификата эксплуатанта.

Авиакомпания "Московия" Авиакомпания "Московия" осуществляет внутренние и международные коммерческие воздушные перевозки пассажиров и грузов (включая опасные грузы) и авиационные работы на территории Российской Федерации и за рубежом. Авиакомпания "Московия" осуществляет внутренние и международные коммерческие воздушные перевозки пассажиров и грузов (включая опасные грузы) и авиационные работы на территории Российской Федерации и за рубежом. Представительства компании расположены в Республике Узбекистан (Наманган, Андижан, Бухара), в Азербайджанской Республике (Гянджа), в Республике Армения (Ереван), а также в городах Российской Федерации: Иркутске, Воронеже, Нижнем Новгороде, Комсомольске-на-Амуре, Сочи, Барнауле.





11 июля стало известно, что российские туристы вторые сутки не могут вылететь из черногорского города Тиват в Москву в связи с проблемами в "Московии". Пассажиров не пускали в самолет и предложили купить себе новые билеты у другого перевозчика. С такими же проблемами столкнулись и люди, которые приобрели в "Московии" билеты на рейсы в Анталию из Волгограда и Астрахани. Рейс в российскую столицу из Ташенкта вообще отменили.