Электрогитару "Черная красавица" продали за 340 тысяч долларов

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Знаменитая электрогитара Gibson Les Paul продана на торгах аукционного дома Guernsey's в Нью-Йорке за 335,5 тысячи долларов. Инструмент получил прозвище "Черная красавица", сообщает ТАСС.

Гитару купил владелец команды по американскому футболу "Индианаполис Колтс" Джим Ирсэй.

Инструмент был создан в 1954 года музыкантом Лесом Полом и считается "отцом" всех электрогитар. Проданная гитара принадлежала лично Лесу Полу.

Отметим, что два года назад другой аукционный дом Christie's выставил на торги в Нью-Йорке электрогитару Боба Дилана, которая ушла с молотка за 965 тысяч долларов.

Таким образом, "Черная красавица" была продана примерно за треть от рекордной суммы.