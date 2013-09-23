Вышла книга Григория Ревзина об архитектуре Москвы последних 20 лет

"Афиша": Вышла книга архитектурного критика Григория Ревзина

В сентябре увидела свет книга архитектурного критика Григория Ревзина "Русская архитектура рубежа XX - XXI веков".

Работу под названием "Русская архитектура рубежа XX - XXI веков" выпустило "Новое издательство".

Несмотря на "всероссийский" размах речь в основном идет об архитектуре московской, точнее обо всем том, что было построено при мэре Юрии Лужкове.

По замыслу автора, новая книга должна подвести итоги последнего двадцатилетия, которые Ревзин связывает с попыткой постсоветских архитекторов решить две идеологические проблемы нового общества - войти в западную цивилизацию и отделиться от советского опыта.

"Эта книга об архитектуре Москвы постсоветского времени. О двадцати годах почти беспрерывного строительного бума, когда на месте столицы первого в мире социалистического государства был построен капиталистический мегаполис", - указывает автор.

Григорий Ревзин - архитектурный критик, член Архитектурного совета Москвы, автор нескольких книг.