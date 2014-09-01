Архитектура является отражением общества, которое ее создает - Кузнецов

Сергей Кузнецов. Фото предоставлено пресс-службой Москомархитектуры

Сергей Кузнецов занимает пост главного архитектора столицы уже два года. За это время в Москве успели провести несколько крупных международных конкурсов, в том числе на ландшафтно-архитектурную концепцию парка "Зарядье" и на концепцию благоустройства Триумфальной площади, объявили конкурс на концепцию развития Москвы-реки, разработали новые требования к типовому строительству, а также размещению рекламы и других вывесок в городе.

Как изменилась Москва за два года, почему будущий парк "Зарядье" важен для города, а также, какие еще архитектурные эксперименты готовятся в столице, M24.ru рассказал Сергей Кузнецов.

- Сергей Олегович, какие основные задачи вы ставите перед собой в работе главного архитектора?

- Как и у всех моих коллег главная цель одна - это развитие города. Сейчас в Москве развивается строительство различных объектов, в том числе дорожных, развиваются общественные пространства. Все, что сейчас делается в столице – делается для ее развития и для комфортной жизни москвичей.

- Вы занимаете должность 2 года. Как, на ваш взгляд, за это время изменилась архитектура города? Что нового в ней появилось?

-2 года - слишком короткий срок, чтобы увидеть, как меняется архитектура города в целом. Большое количество объектов, которые повлияют на облик города, за такой срок, безусловно, не создашь. Однако уже можно отметить изменения в подходах планирования, которые в дальнейшем дадут результаты и будут заметны. В первую очередь, меняется концепция застройки не только жилой, но вообще строительства любого объекта.

Мы хотим перейти на систему застройки, которая предполагает зонирование, разделение на улицы и кварталы. Кроме того, мы стараемся разнообразить городскую архитектуру: проводим международные конкурсы, приглашаем большое количество специалистов с разным видением городской среды. На сегодняшний день вопрос изменения облика города упирается в реализацию. Другими словами, когда наши проекты будут реализованы, тогда и станет понятно, что именно изменилось и в какую сторону.

- Можно ли назвать Москву современным городом с точки зрения архитектуры?

- Деление архитектуры на современную и несовременную неправильное. Вся существующая архитектура современна. Другое дело, что она бывает или хорошей, или плохой.



Конечно, Москву можно назвать современным городом с точки зрения архитектуры, как и любой другой город, в котором создаются новые объекты.

Как изменится территория завода "ЗИЛ"

- В строительстве появляются инновационные методы. Как это отражается на требованиях к архитектурной составляющей зданий? К примеру, энергоэффективность.

- Я считаю, что ничего не может быть искусственным, в том числе и в архитектуре, и в строительстве. Если общество и экономика страны требуют определенной эффективности, дома будут эффективными. То есть они будут потреблять столько энергии, сколько город может себе позволить расходовать.

Стоит отметить, что в Москве процесс строительства и сейчас ориентирован на сбережение энергии, стройка довольно эффективная, в том числе благодаря законодательству. У нас есть возможность строить качественные объекты, расходуя минимум энергоресурсов. Тем не менее, необходимо продолжать развивать производственную базу, а также повышать квалифицированность работников. Благодаря этому будет развиваться не только само строительство, но и архитектура в целом.

- В Москве развивается конкурсная практика. В ноябре прошлого года был объявлен победитель на ландшафтно-архитектурную концепцию парка "Зарядье". Как влияют столь большие проекты на облик города в целом?

- В архитектуре есть эффект, который называется "объекты, создающие репутацию" или "объекты-маяки". Несомненно, такие объекты нужны, потому что благодаря им сам город воспринимается иначе. По мнению специалистов, занимающихся городским развитием, такое строительство задает некую планку для развития города в целом. Кроме того, именно по этим объектам город оценивает международное архитектурное сообщество.

Наличие "объектов-маяков" можно сравнить с возможностью страны запустить ракету в космос. Конечно, запуск космической ракеты мало отражается на повседневной жизни горожан, но осознание того, что страна может ее запустить, поднимает всю нацию на новый уровень.

Так что "Зарядье", если его качественно сделать, и будет такой ракетой. Но еще раз отмечу, кардинально изменять облик города "объекты-маяки" не могут.

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- Сейчас московские власти пытаются отойти от типового строительства. Появляются такие кварталы как на Базовской улице. Как родилась идея такого экспериментального проекта? Для чего он был разработан?

- Сразу скажу, что объект на Базовской улице абсолютно типовой. Это эксперимент, попытка показать, как еще может работать уже существующая база типовых проектов. Конечно, этот объект нельзя считать идеалом жилой застройки или вообще застройки как таковой.

Эксперимент был проведен с целью показать, как можно сделать из типового проектирования что-то интересное и привлекательное. И именно этот квартал указал нам на назревшую необходимость смены подходов к типовому строительству. Мы поняли, что привычная застройка не позволит добиться чего-то нового с точки зрения комфорта и качества возводимого жилья. Поэтому нужны серьезные, глубинные изменения в индустриальном домостроение, чем мы сейчас и занимаемся, разрабатывая программу модернизации ДСК.

Я считаю, что проект на Базовской улице более удачный, чем проект большого количества спальных микрорайонов Москвы, сделанных из того же материала. Но тем не менее сказать, что это то, к чему мы стремимся, что это некий образец , который является идеалом, я не могу.

Квартал на Базовской улице. Фото: stroi.mos.ru

- Вы планируете проводить подобные архитектурные эксперименты в дальнейшем?

- Конечно, планируем, причем не только с типовым домостроением, но и вообще по разным позициям. Даже "Зарядье", о котором мы уже говорили, - это тоже эксперимент.

К сожалению, в Москве долгое время архитектурных и градостроительных экспериментов не проводилось вообще, и сейчас надо это наверстывать. Смотря на план развития ЗИЛ, понимаешь, что это тоже чистой воды эксперимент. В России такого не делалось никогда. И то, что там уже сделано и то, что делается, я считаю вполне удачным.

Когда меняешь подход к проектированию города, который вырабатывался в советской системе десятилетиями, то все, что ты делаешь, выглядит экспериментом. Поэтому на сегодняшний день мы находимся внутри эксперимента

- Москву часто ругают за то, что в центре строят новые высотные здания или бизнес-центры, которые не вписываются в исторический облик города? Как органично соединить новую архитектуру и старую?

- Очень просто, удачные новые проекты в облик города вписываются хорошо, неудачные - плохо. К сожалению, мне кажется, сегодня в Москве мало хороших реализованных архитектурных проектов. Вообще в мире в разных городах абсолютно разный подход к вопросам архитектурного наследия. К примеру, в Париже очень серьезно относятся к историческому контексту. Современной архитектуры здесь немного – башня Монпарнас и район Ла Дефанс, да и он вынесен за исторический центр. С другой стороны, есть Лондон, где абсолютно органично и активно встраивают современную архитектуру в историческую среду. Оба города хороши. Смысл в том, что у каждого города свое лицо, которое соотносится с тем, как город видят его жители.

Архитектура, как и любой другой общественный институт, является отражением общественного устройства и общества, которое ее создает. Поэтому мы создаем то, что адекватно той ситуации, в которой мы находимся. Другими словами, если здание получается некрасивым, некачественным, это значит, что где-то мы все недорабатываем: недостаточно квалифицированных рабочих, не те материалы и так далее.

Фото: M24.ru

- И напоследок такой вопрос, какой вы видите Москву будущего?

- Москва будущего будет такой, каким будет наше общество. Если общество будет развиваться и делать ставки на квалифицированный рабочий труд и уважение к профессионализму, то Москва будет прекрасна. Если эту ставку не делать, двигаться по наитию и игнорировать правильное образование и работу с высокими профессионалами, то вряд ли что-либо получится. Поэтому все зависит от нас.

Архитектура, как ни что другое, отражает ощущение комфортного пребывания в городе. А комфорт в городе напрямую связан с комфортом от общения с людьми, которые этот город населяют. Я не знаю ни одного примера красивого, интересного города, общество которого негармонично.

Беседовала Мария Солтыс