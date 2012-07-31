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Происшествия

31 июля 2012, 11:50

В Королеве изъяли крупную партию поддельного алкоголя

алкоголь криминал ГУ МВД по Московской области иммигранты подделка

В подпольном цехе в Королеве спиртосодержащую жидкость разливали в антисанитарных условиях. В день злоумышленники выпускали около 300 бутылок контрафакта, который продавался в магазинах Московской области

В ходе полицейского рейда в поселке Торфопредприятие Московской области были задержаны нелегальные иммигранты, производившие опасные для жизни и здоровья водку и виски. В цехе по производству поддельного алкоголя работало пятеро граждан Республики Таджикистан. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

«В результате операции полицейские изъяли более 40 тысяч бутылок алкоголя, готового для продажи, 5 тонн спиртосодержащей жидкости и 8 тысяч поддельных федеральных специальных марок. Также нашли этикетки, колпачки, пустую стеклотару и кустарное оборудование для производства поддельного алкоголя», - отметили в пресс-службе полиции.

По словам сотрудников правоохранительных органов, в день злоумышленники производили до 300 бутылок контрафакта. Спиртосодержащую жидкость смешивали с красителем и разливали по бутылкам в антисанитарных условиях.

Весь конфискованный алкоголь направлен на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении в отношении задержанных нескольких уголовных дел.

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