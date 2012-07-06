Сергей Полонский выкупил все акции своей компании

Известный бизнесмен Сергей Полонский стал единственным акционером компании Potok.

«6 июля 2012 года Полонский Сергей Юрьевич на основании акционерного соглашения выкупил у миноритариев компании Potok доли и стал обладателем 100% акций компании Potok», – сообщает пресс-служба девелоперской компании.

В компании отметили, что все подразделения организации работают в штатном режиме.

В ближайшее время будет сформирован новый состав правления компании.

Напомним, название Potok компания Сергея Полонского получила в декабре 2011 года. Ранее она была известна как Mirax Group. В числе крупнейших проектов этой компании – башня «Федерация» в ММДЦ «Москва-Сити», жилой комплекс «Кутузовская миля», а также проекты в Камбодже и Черногории.