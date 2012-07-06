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06 июля 2012, 13:55

Сергей Полонский выкупил все акции своей компании

акции Mirax Group Potok Сергей Полонский

Известный бизнесмен Сергей Полонский стал единственным акционером компании Potok.

«6 июля 2012 года Полонский Сергей Юрьевич на основании акционерного соглашения выкупил у миноритариев компании Potok доли и стал обладателем 100% акций компании Potok», – сообщает пресс-служба девелоперской компании.

В компании отметили, что все подразделения организации работают в штатном режиме.

В ближайшее время будет сформирован новый состав правления компании.

Напомним, название Potok компания Сергея Полонского получила в декабре 2011 года. Ранее она была известна как Mirax Group. В числе крупнейших проектов этой компании – башня «Федерация» в ММДЦ «Москва-Сити», жилой комплекс «Кутузовская миля», а также проекты в Камбодже и Черногории.

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