В Кольцово самолет Екатеринбург-Москва столкнулся с погрузчиком

Столкнувшийся с погрузчиком самолет вылетел из Екатеринбурга в Москву

В аэропорту Кольцово самолет, выполнявший рейс Екатеринбург-Москва, столкнулся с погрузчиком, сообщает телеканал "Москва 24".

При подготовке к вылету погрузчик багажа задел самолет. На момент инцидента пассажиров в салоне не было. Технические службы осмотрели лайнер, но ничего, что помещало бы полету, не обнаружено.

В результате инцидента рейс был задержан на час – он вылетел в 7.40 по московскому времени вместо 6.40.

Отметим, что подобный инцидент ранее произошел в столичном аэропорту Внуково – там разбился легкомоторный самолет Falcon. Погибли четыре человека - три члена экипажа и один пассажир, глава нефтяной компании Total Кристоф де Маржери. Причиной крушения самолета стало столкновение на взлетной полосе со снегоуборочной машиной в условиях тумана.

Басманный суд Москвы до 21 декабря арестовал водителя снегоуборочной машины Владимира Мартыненко, подозреваемого в причастности к крушению.