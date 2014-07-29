В Южном Бутове построят школу искусств

Фото: m24.ru / Юлия Накошная

Школа искусств появится в ближайшее время в районе Южное Бутово. Арендатор земельного участка, на котором предполагается построить объект, будет определен осенью. 2 октября департамент городского имущества Москвы выставит территорию на аукцион, сообщает пресс-служба ведомства.

Участок размером 0,1 га расположен в зоне многоквартирной жилой застройки, его адрес - внутригородское муниципальное образование Южное Бутово, микрорайон 5А, корпус 13. Арендаторам предстоит построить здесь здание высотой не более 16 метров. Максимальная разрешенная площадь объекта составляет 1,2 тысячи квадратных метров, причем только 900 из них можно будет разместить над землей. Максимальное количество этажей школы искусств - три (плюс подвал и технический этаж).

В соответствие с лотовой документацией, на участке может быть построен только "культурный" объект. Арендаторы, таким образом, смогут открыть при школе библиотеку или музей.

Срок действия договора аренды земельного участка, который будет заключен с победителем осеннего аукциона, составляет 5 лет 11 месяцев и 28 дней. После истечения срока договор можно будет продлить. Прием заявок от инвесторов ведется до 29 сентября. Торг начнется с 10,8 миллиона рублей, шаг аукциона - 200 тысяч рублей.