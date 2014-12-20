Жители района Южное Бутово жалуются на массовую гибель собак

Массовая гибель собак зафиксирована в районе Южное Бутово

Жители столичного района Южное Бутово сообщают о массовой гибели собак. Только за последние несколько дней зафиксировано четыре случая, сообщает телеканал "Москва 24".

Люди уверены, что это дело рук догхантеров. Погибших собак местные жители подкармливали.

По словам Натальи Еремеевой несколько лет назад животные были стерилизованы по городской программе, которая действовала до 2008 года. С тех пор собаки жили на заброшенном участке. Всего там обитало шесть псов.

Сейчас в живых остались лишь две собаки. Наталья Еремеева считает, что животных отравили.

Теперь на прогулки своих питомцев местные жители практически не выводят. А собаки здесь есть почти в каждом дворе. У Натальи Еремеевой рядом с племенными йоркширами и стаффордами живет дворняга Габи, которую женщина шесть лет назад подобрала на той самой улице, где сегодня лежат трупы бездомных собак.

В 2012 году в городе было особенно много случаев отравления собак. Сценарий один и тот же. Люди, называющие себя догхантерами, разбрасывают еду с крысиным ядом или лекарством от туберкулеза в парках или расстреливают животных из пневматического оружия. По словам зоозащитников, так называемые охотники на собак не делают различий между бродячими животными и домашними.

Спасти собаку, съевшую отравленный корм, можно в течении часа. Если не оказать ветеринарную помощь вовремя, животное умирает долго и мучительно. Несмотря на то, что практически каждый случай отравления становится резонансным, обвинительных приговоров по статье "Жестокое обращение с животными" по-прежнему немного. В большинстве случаев мучители получают условные сроки, исправительные работы, а то и вовсе отделываются штрафами.

По словам адвоката Жана Семенова, размер штрафа составляет от 80 до 300 тысяч рублей. Если же убийство животного совершено с особой жестокостью, виновный может сесть в тюрьму на два года.

Напомним, одним из самых громких дел стал процесс догхантера Худоярова, которого обвиняли в применении садистских методов, причиняющих животным неоправданные страдания. Мужчина расстреливал собак из пневматической винтовки. Дело, рассмотрение которого продолжалось два с половиной года, называли громким и показательным. В 2012 году его закрыли за истечением срока давности.

Защитники животных из Бутово надеются добиться справедливости. Наталья Еремеева и ее соседи уже начали собирать подписи под коллективным обращением в полицию.