Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 июня 2017, 07:08

Жизнь в мире

Японцы не смогли попасть на Курилы из-за непогоды

Фото: ТАСС/Сергей Красноухов

Сильный туман не позволил выполнить чартерный рейс из Японии на Южные Курилы, сообщает РИА Новости. В понедельник, 19 июня, рейс был отменен.

Жители японского города Накасибэцу на острове Хоккайдо собирались посетить могилы предков на островах Кунашир и Итуруп. Рейс авиакомпании "Аврора" ранее уже откладывался из-за непогоды.

Заместитель главы МИД Японии Нобуо Киси заявил, что японское правительство будет прилагать усилия, чтобы его граждане смогли отправиться на Курилы. По его словам, это станет возможным в течение года.

Япония жизнь в мире
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика