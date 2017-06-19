Японцы не смогли попасть на Курилы из-за непогоды

Фото: ТАСС/Сергей Красноухов

Сильный туман не позволил выполнить чартерный рейс из Японии на Южные Курилы, сообщает РИА Новости. В понедельник, 19 июня, рейс был отменен.

Жители японского города Накасибэцу на острове Хоккайдо собирались посетить могилы предков на островах Кунашир и Итуруп. Рейс авиакомпании "Аврора" ранее уже откладывался из-за непогоды.

Заместитель главы МИД Японии Нобуо Киси заявил, что японское правительство будет прилагать усилия, чтобы его граждане смогли отправиться на Курилы. По его словам, это станет возможным в течение года.